Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бельгии-2025
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Бельгии
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 266 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») – 250
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 185
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 157
5. Шарль Леклер («Феррари») – 139
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 109
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 63
8. Алекс Албон («Уильямс») – 54
9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 37
10. Эстебан Окон («Хаас») – 27
11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 22
12. Пьер Гасли («Альпин») – 20
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 20
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 16
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 16
16. Карлос Сайнс («Уильямс») – 16
17. Юки Цунода («Ред Булл») – 10
18. Оливер Бермэн («Хаас») – 8
19. Габриэл Бортолето («Заубер») – 6
20. Франко Колапинто («Альпин») – 0
21. Джек Дуэн («Альпин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 516 очков
2. «Феррари» – 248
3. «Мерседес» – 220
4. «Ред Булл» – 192
5. «Уильямс» – 70
6. «Заубер» – 43
7. «Рейсинг Буллз» – 41
8. «Астон Мартин» – 36
9. «Хаас» – 35
10. «Альпин» – 20
Гран-при Бельгии-2025. Пиастри выиграл дождевую гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й