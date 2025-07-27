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Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бельгии-2025

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Бельгии

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 266 очков

2. Ландо Норрис («Макларен») – 250

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 185

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 157

5. Шарль Леклер («Феррари») – 139

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 109

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 63

8. Алекс Албон («Уильямс») – 54

9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 37

10. Эстебан Окон («Хаас») – 27

11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 22

12. Пьер Гасли («Альпин») – 20

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 20

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 16

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 16

16. Карлос Сайнс («Уильямс») – 16

17. Юки Цунода («Ред Булл») – 10

18. Оливер Бермэн («Хаас») – 8

19. Габриэл Бортолето («Заубер») – 6

20. Франко Колапинто («Альпин») – 0

21. Джек Дуэн («Альпин») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 516 очков

2. «Феррари» – 248

3. «Мерседес» – 220

4. «Ред Булл» – 192

5. «Уильямс» – 70

6. «Заубер» – 43

7. «Рейсинг Буллз» – 41

8. «Астон Мартин» – 36

9. «Хаас» – 35

10. «Альпин» – 20

Гран-при Бельгии-2025. Пиастри выиграл дождевую гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoРед Булл
logoКарлос Сайнс
logoМакс Ферстаппен
logoРейсинг Буллз
logoАльпин
logoЛиам Лоусон
logoМерседес
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoФеррари
logoАстон Мартин
logoГабриэл Бортолето
logoФернандо Алонсо
logoЭстебан Окон
logoФранко Колапинто
logoУильямс
Гран-при Бельгии
logoЮки Цунода
logoПьер Гасли
logoХаас
logoАндреа Кими Антонелли
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logoОливер Бермэн
logoШарль Леклер
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