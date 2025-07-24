Оскар Пиастри: «Хоть я и потерял очки на двух последних Гран-при, у меня все равно хороший темп»

Пиастри оценил свою текущую форму.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри поделился мнением о своих выступлениях в последних гонках, отметив, что в целом доволен своим гоночным темпом и постарается отыграть очки на следующих этапах.

«У меня было много времени, чтобы проанализировать [штраф, полученный на «Сильверстоуне»] вместе с командой, и мы все это проработали. Теперь лучше понимаю, что пошло не так.

Но в любом случае дела идут неплохо. И хотя я и потерял очки на двух последних Гран-при [относительно Норриса], в целом демонстрирую очень сильный темп.

В Австрии гоночный темп был хорошим, мы вели тяжелую борьбу. На «Сильверстоуне», если не считать штрафа, тоже был хороший темп. Так что я был бы больше обеспокоен, если бы у меня были проблемы с темпом, но сейчас я действительно хорошо себя чувствую – у меня хороший темп и я хорошо работаю с командой», – рассказал Пиастри.

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