Ландо Норрис: «Я бы предпочел, чтобы Гран-при Бельгии прошел в сухих условиях»

Норрис не хочет дождевую гонку в Спа.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бельгии, а также высказался о своем положении в контексте соперничества с Оскаром Пиастри в борьбе за чемпионский титул.

«Честно говоря, я бы предпочел, чтобы Гран-при Бельгии прошел в сухих условиях. Хотя на самом деле ситуация никогда не меняется. Ты можешь провести несколько отличных уик-эндов, но по приезду в Спа это не будет иметь никакого значения. Потому что это совершенно другая трасса и совершенно другие условия. Так что результаты предыдущих гонок не важны – в Спа происходит почти полная перезагрузка. При этом в прошлом я выступал в Спа не лучшим образом, так что в этот раз я постарался подготовиться еще лучше.

Оскар Пиастри чертовски хороший гонщик. Я никогда не буду с уверенностью заявлять о том, что точно выиграю титул – но да, сейчас я чувствую себя увереннее, чем раньше. Идеально ли у меня все складывается и доволен ли я всем? Нет. Мы продолжаем работать над устранением проблем. Но мы действительно сделали пару шагов вперед, добились прогресса», – рассказал Норрис.

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