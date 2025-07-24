Шарль Леклер: «Пока болидом «Феррари» чрезвычайно трудно управлять в дождевых условиях»

Леклер выделил одну из проблем болида «Феррари».

Пилот «Феррари » Шарль Леклер отметил, что не смог добиться достаточно хорошего результата на последнем этапе на «Сильверстоуне», и надеется отыграться на Гран-при Бельгии .

При этом в Спа тоже ожидается переменчивая погода и в гонке возможен дождь.

«Чувствую себя хорошо. По ходу сезона у тебя бывают уик-энды, когда нужно просто «списать». Уик-энд на «Сильверстоуне» как раз был одним из таких. И как команда мы стараемся перевернуть ситуацию, поскольку пока в дождевых условиях управлять нашим болидом чрезвычайно трудно.

И в команде идут рабочие процессы, направленные на то, чтобы перевернуть ситуацию. Как бы то ни было, сейчас мы в Спа, здесь отличная трасса, которую я очень люблю, и в целом мы выступаем в Спа достаточно успешно», – рассказал Леклер.

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