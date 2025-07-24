Джордж Расселл: «Ситуация с контрактом не оказывает на меня никакого влияния»
Расселл не беспокоится из-за переговоров по контракту.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что его не волнует задержка с подписанием нового соглашения.
«Ситуация с контрактом не оказывает на меня никакого влияния, я не могу сказать, что из-за этого потерял сон. Как я всегда говорил: лучшее, что ты можешь сделать – это быть быстрым на трассе.
Понятно, что за кулисами мы ведем переговоры, обсуждаем ситуацию. Но никаких новостей или объявлений у меня нет», – рассказал Расселл.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
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