Джордж Расселл: «Ситуация с контрактом не оказывает на меня никакого влияния»

Расселл не беспокоится из-за переговоров по контракту.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл заявил, что его не волнует задержка с подписанием нового соглашения.

«Ситуация с контрактом не оказывает на меня никакого влияния, я не могу сказать, что из-за этого потерял сон. Как я всегда говорил: лучшее, что ты можешь сделать – это быть быстрым на трассе.

Понятно, что за кулисами мы ведем переговоры, обсуждаем ситуацию. Но никаких новостей или объявлений у меня нет», – рассказал Расселл.

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