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Ральф Шумахер: «Считаю, что путь Ферстаппена продолжится в «Мерседесе», хотя Макс многим обязан «Ред Булл»

Шумахер прогнозирует уход Ферстаппена в «Мерседес».

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что увольнение Кристиана Хорнера не скажется на решении Макса Ферстаппена, и что четырехкратный чемпион «Формулы-1» все-таки решится на переход из «Ред Булл» в «Мерседес».

«Ну, что я могу сказать? Не сомневаюсь, никому [в штаб-квартире «Ред Булл»] в Зальцбурге не захочется это слышать, но в данный момент ситуация для «Ред Булл» выглядит не слишком благоприятной.

То есть, если Макс Ферстаппен хочет в ближайшей перспективе вновь достичь успеха, он будет искать альтернативные варианты в других командах. Ну, я так думаю, ведь не стоит забывать и о переходе на новые двигатели в следующем году, а там будут возможны любые изменения в расстановке сил.

Вот почему я считаю, что путь Ферстаппена в «Ф-1» продолжится в «Мерседесе». Хотя и этот переход может даться ему непросто. Ведь он, очевидно, очень привязан к «Ред Булл». Мы уже неоднократно говорили о том, что Макс очень многим обязан «Ред Булл».

Тем не менее, его менеджер, как и его отец Йос Ферстаппен уже уверены, что он уходит. Так что я действительно считаю, что Макс окажется в «Мерседесе», – рассказал Шумахер.

Ферстаппен все-таки уходит в «Мерседес» – или нет? А что мешает?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365.com
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