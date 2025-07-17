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Комментатор Валеев об убытках «Рено»: «В такой ситуации ты обязан избавляться от непрофильных активов, а главный – команда «Ф-1»

Валеев считает реалистичным уход «Рено» из «Ф-1».

Комментатор «Формулы-1» на канале Setanta Sports Эльмир Валеев проанализировал кризис в «Рено» и судьбу команды «Альпин».

«Вчера акции Renault Group обвалились. Не упали – именно обвалились. Акции «Рено» рухнули почти на 20%, и спустя сутки нет никакого намека на отскок.

[В отчете за первую половину года] все оказалось гораздо, гораздо хуже, чем ожидали аналитики. В частности, считалось, что свободный денежный поток (FCF) компании составит примерно €645 млн. Но в действительности оказалось, что в распоряжении компании всего €47 млн. Это почти катастрофа.

В такой ситуации ты обязан избавляться от непрофильных активов. А их главный непрофильный актив – команда «Формулы-1».

И вот представьте ситуацию: ваша компания терпит колоссальные убытки и испытывает огромные проблемы с наличностью. С другой стороны, у вас есть не особенно профильный актив – команда «Формулы-1». Команда, в которую вы вложили несколько сотен миллионов долларов, но которая теперь, после взрывного роста чемпионата, стоит полтора миллиарда.

И, несмотря на такой космический ценник, вокруг ходят, буквально роятся группы и консорциумы, желающие эти деньги вам дать – в обмен на непрофильную для вас команду. Как бы вы поступили?», – написал Валеев.

Бывший шеф команд «Ф-1» Сафнауэр изучает возможность покупки «Альпин» (RacingNews365)

Тед Кравиц об уходе де Мео: «Продолжит ли «Альпин» выступать в «Ф-1»? Продадут ли команду? Останутся ли Бриаторе и нынешнее название? Большие вопросы»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: телеграм-канал Эльмира Валеева
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деньги
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