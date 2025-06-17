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  • Тед Кравиц об уходе де Мео: «Продолжит ли «Альпин» выступать в «Ф-1»? Продадут ли команду? Останутся ли Бриаторе и нынешнее название? Большие вопросы»
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Тед Кравиц об уходе де Мео: «Продолжит ли «Альпин» выступать в «Ф-1»? Продадут ли команду? Останутся ли Бриаторе и нынешнее название? Большие вопросы»

Кравиц допустил уход, продажу или переименование «Альпин» после перемен в «Рено».

Репортер Sky Sports Тед Кравиц считает реалистичным сценарий, при котором «Альпин» прекратит выступать в «Формуле-1», по крайней мере под нынешним названием.

На днях группа «Рено» объявила об уходе исполнительного директора Луки де Мео. По мнению Кравица, перестановка может существенно повлиять на судьбу французской команды и ее фактического руководителя Флавио Бриаторе.

«Если ты Флавио Бриаторе, а твоя должность – исполнительный советник Луки де Мео, шефа «Рено», а затем Лука де Мео, шеф «Рено», решает, что пора прекратить быть шефом «Рено» и покинуть компанию, кем остается Флавио Бриаторе?

Сейчас он исполнительный советник никого. Захочет ли он назначить себя настоящим руководителем команды? Не знаю, может быть.

Опять же, мы не знаем, кто станет новым главой группы «Рено», это решит верхушка французской компании. А когда этот новый исполнительный директор, преемник Луки де Мео, появится, а) захочет ли он продолжать выступать в «Формуле-1» – это не что-то очевидное, новый глава может полностью уйти из «Формулы-1», б) захочет ли он продать команду – не знаю, Отмар Сафнауэр ищет, какой бы коллектив купить, в) оставит ли новый босс Флавио Бриаторе на должности исполнительного советника?

Так что есть несколько довольно-таки больших вопросов, касающихся команды «Формулы-1» «Альпин» в данный момент.

Захочет ли новый босс, кем бы он ни был, оставить название «Альпин»? Команда может вернуться к бренду «Рено», – порассуждал журналист.

Флавио Бриаторе об уходе де Мео: «Это абсолютно ничего не меняет ни для меня, ни для «Альпин»

Отмар Сафнауэр о проекте 12-й команды: «Есть автопроизводитель, который хочет попасть в «Ф-1», финансовая поддержка от серьезных людей»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoРено
Отмар Сафнауэр
Тед Кравиц
logoАльпин
logoФормула-1
logoФлавио Бриаторе
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