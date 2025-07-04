Бывший шеф команд «Ф-1» Сафнауэр изучает возможность покупки «Альпин» (RacingNews365)

У «Альпин» нашелся потенциальный покупатель .

Бывший руководитель «Астон Мартин» (ранее именовавшегося «Форс-Индией» и «Рейсинг Поинт») и «Альпин» Отмар Сафнауэр рассматривает возможность покупки французской команды, из которой был уволен два года назад.

Недавно он подтвердил, что заручился поддержкой консорциума инвесторов из Северной Америки. Заявлялось, что они готовы проспонсировать появление в «Ф-1» 12-й команды.

Однако оформление нового коллектива – весьма сложный и длительный процесс. На примере «Кадиллака», который дебютирует в сезоне-2026, наглядно видно, насколько трудно получить место на пит-лейн. В связи с этим Сафнауэр с инвесторами выбрали более короткий путь, решив рассмотреть потенциальную покупку уже существующей команды.

По данным RacingNews365, в прошлом году Отмар уже обращался с предложением о покупке «Альпин » к боссу «Рено » Луке де Мео, однако получил отказ.

Недавно стало известно, что 15 июля де Мео покинет пост. Это дает надежду Сафнауэру, что следующий генеральный директор окажется иного мнения и согласится на продажу команды, которая переживает не самые лучшие времена.

Точная сумма, которую готовы предоставить партнеры Сафнауэра, неизвестна.

Отмар Сафнауэр о проекте 12-й команды: «Есть автопроизводитель, который хочет попасть в «Ф-1», финансовая поддержка от серьезных людей»

