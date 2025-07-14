Журналист ван Харен: «Уход Хорнера не гарантирует, что «Ред Булл» сохранит Ферстаппена»

Нидерландский эксперт ван Харен допустил разрыв Ферстаппена с «Ред Булл».

Известный журналист «Формулы-1» Эрик ван Харен поделился мыслями о том, как увольнение Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» влияет на будущее Макса Ферстаппена .

«Полагаю, что для Ферстаппена важнее всего развитие болида. С машиной много проблем. [Ферстаппен и менеджеры] хотят большей эффективности, а затем сделают выбор, наша ли это команда на будущее – да или нет.

Считаю, решение [с Хорнером] было нацелено на то, чтобы в команде стало спокойнее, но также, возможно, это способ сказать Ферстаппену, что лучше остаться. Возможно, решение повышает шансы «Ред Булл» на сохранить пилота, но это не гарантия в данный момент.

Думаю, он определится в этом месяце. Впереди две гоночные недели до летнего перерыва, есть много времени, чтобы подумать, а также посмотреть на показатели болида», – заявил нидерландец в интервью Sky Sports News.

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