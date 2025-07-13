Найджел Мэнселл: «Приходя в команду, за которую уже выступает чемпион мира, ты должен понимать, что вы с ним никогда не будете лучшим друзьями»
Чемпион «Формулы-1» 1992 года Найджел Мэнселл рассказал о том, чего стоит ожидать гонщикам – например, Джорджу Расселлу, – если его новым напарником в «Мерседесе» станет Макс Ферстаппен.
«Это интересный слух. Ну, что я в этой ситуации могу сказать Джорджу Расселлу, Ландо Норрису и остальным пилотам. Мне довелось выступать с четырьмя чемпионами «Формулы-1». Я присоединялся к командам, где моими напарником становились чемпионы «Формулы-1» – Марио Андретти, Нельсон Пике, Ален Прост, Кеке Росберг.
Когда ты приходишь в команду, за которую уже выступает чемпион мира, ты должен понимать, что эти люди никогда не будут твоими лучшими друзьями. И тебе точно не стоит ожидать дружбы с ними, если ты начнешь становиться быстрее них.
В этой ситуации ты всегда будешь вторым номером, а еще эти люди ненавидят проигрывать – именно поэтому они и являются чемпионами.
Так что у меня, в какой-то степени, была самая тяжелая карьера в «Ф-1». Потому что я всегда оказывался темной лошадкой. Хотя, как я сумел продемонстрировать, если ты будешь достаточно упорно работать, то ты сможешь победить чемпиона и тем самым сделать себе имя. Но просто тебе точно не будет», – рассказал Мэнселл.
Ферстаппен – лучший гонщик «Ф-1», но больше не лидер чемпионата