Найджел Мэнселл: «Приходя в команду, за которую уже выступает чемпион мира, ты должен понимать, что вы с ним никогда не будете лучшим друзьями»

Мэнселл высказался о возможной смене команды Ферстаппеном.

Чемпион «Формулы-1» 1992 года Найджел Мэнселл рассказал о том, чего стоит ожидать гонщикам – например, Джорджу Расселлу, – если его новым напарником в «Мерседесе » станет Макс Ферстаппен .

«Это интересный слух. Ну, что я в этой ситуации могу сказать Джорджу Расселлу , Ландо Норрису и остальным пилотам. Мне довелось выступать с четырьмя чемпионами «Формулы-1». Я присоединялся к командам, где моими напарником становились чемпионы «Формулы-1» – Марио Андретти, Нельсон Пике, Ален Прост , Кеке Росберг.

Когда ты приходишь в команду, за которую уже выступает чемпион мира, ты должен понимать, что эти люди никогда не будут твоими лучшими друзьями. И тебе точно не стоит ожидать дружбы с ними, если ты начнешь становиться быстрее них.

В этой ситуации ты всегда будешь вторым номером, а еще эти люди ненавидят проигрывать – именно поэтому они и являются чемпионами.

Так что у меня, в какой-то степени, была самая тяжелая карьера в «Ф-1». Потому что я всегда оказывался темной лошадкой. Хотя, как я сумел продемонстрировать, если ты будешь достаточно упорно работать, то ты сможешь победить чемпиона и тем самым сделать себе имя. Но просто тебе точно не будет», – рассказал Мэнселл.

Ферстаппен – лучший гонщик «Ф-1», но больше не лидер чемпионата