Джордж Расселл о сезоне-2026: «Для меня и «Мерседеса» лучшей возможностью победить будет оставить все как есть»

Расселл рассчитывает остаться в «Мерседесе».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что с ним шансы немецкой команды на успех в сезоне-2026 будет выше, чем с другим гонщиком, которого могут взять со стороны.

Расселл, чей контракт рассчитан до конца 2025 года, пока так и не подписал с «Мерседесом» новое соглашение. Считается, что в «Мерседесе » откладывают момент продления контракта с Расселлом, поскольку пока не оставляют надежд заполучить Макса Ферстаппена .

«Мне кажется, что в отношении следующего сезона все еще остается много неизвестных факторов. Мы очень многого не знаем о том, как именно будут работать болиды в разных областях, как будут работать новые двигатели, насколько эффективным будет новое топливо.

И мне кажется, что для нас [самого Расселла и команды «Мерседес»] лучшей возможностью победить будет оставить все как есть.

Потому что сейчас мы выступаем хорошо. Я считаю, что на трассе демонстрирую выступления очень высокого уровня. И что мой уровень как пилота сейчас весьма высок. Я уже долго здесь работаю, следующий сезон будет пятым в составе «Мерседеса».

Так что я думаю, что для всех нас – ну, для Ландо Норриса и Шарля Леклера, например, – тех, кто уже достаточно давно выступает за свои нынешние команды, при свежем старте и смене регламента именно эта стабильность может улучшить ваши шансы на успех», – рассказал Расселл.

Ферстаппен – лучший гонщик «Ф-1», но больше не лидер чемпионата