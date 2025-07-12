  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • MotoGP. Гран-при Германии. Марк Маркес выиграл спринт, обогнав Беццекки на последнем круге, Куартараро – 3-й, Алекс Маркес – 8-й, Баньяя – 12-й
13

MotoGP. Гран-при Германии. Марк Маркес выиграл спринт, обогнав Беццекки на последнем круге, Куартараро – 3-й, Алекс Маркес – 8-й, Баньяя – 12-й

Марк Маркес забрал победу в спринте после обгона на последнем круге.

Пилот «Дукати» Марк Маркес одержал победу в дождевом спринте MotoGP на Гран-при Германии.

Марк выиграл десять субботних мини-гонок 2025 года из 11.

Лидер сезона неудачно стартовал с поула, потеряв несколько позиций, после чего весь заезд прорывался наверх. Испанец обогнал гонщика «Априлии» Марко Беццекки на последнем круге, представитель «Ямахи» Фабио Куартараро финишировал третьим.

Брат и главный конкурент Марка Алекс Маркес, выступающий за «Грезини», завершил спринт восьмым, напарник Франческо Баньяя – 12-м.

MotoGP

Гран-при Германии

Заксенринг, Хоэнштайн-Эрнстталь

12 июля 2025 года

Спринт

1. Марк Маркес («Дукати») – 15 кругов

2. Марко Беццекки («Априлия») +0,938

3. Фабио Куартараро («Ямаха») +4,361

4. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +4,683

5. Джек Миллер («Прамак») +9,405

6. Брэд Биндер («КТМ») +11,720

7. Жоан Зарко («ЛЧР») +12,090

8. Алекс Маркес («Грезини») +12,347

9. Педро Акоста («КТМ») +17,236

10. Фермин Альдегер («Грезини») +18,728

11. Мигел Оливейра («Прамак») +19,486

12. Франческо Баньяя («Дукати») +20,339

13. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +21,978

14. Хоан Мир («Хонда») +23,077

15. Алекс Ринс («Ямаха») +23,575

16. Лука Марини («Хонда») +29,220

17. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +31,433

18. Лоренцо Савадори («Априлия») +50,698

Сошел:

Франко Морбиделли («ВР46»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марк Маркес – 319 очков

2. Алекс Маркес – 241

3. Франческо Баньяя – 181

4. Фабио ди Джанантонио – 142

5. Франко Морбиделли – 139

Чемпион MotoGP Мартин вернулся на байк спустя 3 месяца и выступит на Гран-при Чехии

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФранческо Баньяя
logoчемпионат мира MotoGP
КТМ
Лука Марини
logoХоан Мир
Алекс Маркес
logoФабио Куартараро
logoМарк Маркес
Гран-при Германии MotoGP
ЛЧР
Алекс Ринс
Хонда MotoGP
Аи Огура
ВР46
Ямаха
Жоан Зарко
Фермин Альдегер
Грезини
Марко Беццекки
Брэд Биндер
результаты
Педро Акоста
Рауль Фернандес
Джек Миллер
Фабио ди Джанантонио
Дукати
Мигел Оливейра
Априлия
Прамак
Франко Морбиделли
Трэкхаус Рейсинг
Лоренцо Савадори
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Дэвид Крофт: «Хорнер завистливо поглядывает на положение Вольффа в «Мерседесе», уверен»
7вчера, 18:07
Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен останется в «Ред Булл» в 2026-м. У Макса будет точно такой же шанс уйти через год, сейчас переходить рискованно»
13вчера, 17:05
Формула E. Берлин. Эванс выиграл первую гонку, Роулэнд сошел, упустив шанс досрочно завоевать титул
вчера, 15:26
85-летний Андретти проехал за рулем своей чемпионской машины «Ф-1»
8вчера, 15:07Фото
Заместитель Вассера Д′Амброзио о болиде под Хэмилтона или Леклера: «Машину всегда создают под максимальный потенциал»
16вчера, 14:40
Гельмут Марко: «Борьба Ферстаппена за титул точно не закончена»
12вчера, 13:36
Джейк Деннис: «Уход Хорнера стал неожиданностью для всех в «Ред Булл»
вчера, 13:00
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Марко мог организовать уход Хорнера. Срок годности Гельмута тоже подходит к концу»
5вчера, 11:44
Ральф Шумахер о Ферстаппене: «Мерседес» дал зеленый свет. «Ред Булл» потребуется 3 года, чтобы перевернуть ситуацию – не уверен, что Макс настолько терпелив»
15вчера, 11:09
Ландо Норрис: «Хочу запомниться как человек. О «лучших в истории» в итоге забывают»
59вчера, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
Первый федеральный автопробег «Путь» пройдет по маршруту, разработанному нейросетью
9 июля, 09:45Фото
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
2 июля, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото