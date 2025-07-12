MotoGP. Гран-при Германии. Марк Маркес выиграл спринт, обогнав Беццекки на последнем круге, Куартараро – 3-й, Алекс Маркес – 8-й, Баньяя – 12-й
Пилот «Дукати» Марк Маркес одержал победу в дождевом спринте MotoGP на Гран-при Германии.
Марк выиграл десять субботних мини-гонок 2025 года из 11.
Лидер сезона неудачно стартовал с поула, потеряв несколько позиций, после чего весь заезд прорывался наверх. Испанец обогнал гонщика «Априлии» Марко Беццекки на последнем круге, представитель «Ямахи» Фабио Куартараро финишировал третьим.
Брат и главный конкурент Марка Алекс Маркес, выступающий за «Грезини», завершил спринт восьмым, напарник Франческо Баньяя – 12-м.
Гран-при Германии
Заксенринг, Хоэнштайн-Эрнстталь
12 июля 2025 года
Спринт
1. Марк Маркес («Дукати») – 15 кругов
2. Марко Беццекки («Априлия») +0,938
3. Фабио Куартараро («Ямаха») +4,361
4. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +4,683
5. Джек Миллер («Прамак») +9,405
6. Брэд Биндер («КТМ») +11,720
7. Жоан Зарко («ЛЧР») +12,090
8. Алекс Маркес («Грезини») +12,347
9. Педро Акоста («КТМ») +17,236
10. Фермин Альдегер («Грезини») +18,728
11. Мигел Оливейра («Прамак») +19,486
12. Франческо Баньяя («Дукати») +20,339
13. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +21,978
14. Хоан Мир («Хонда») +23,077
15. Алекс Ринс («Ямаха») +23,575
16. Лука Марини («Хонда») +29,220
17. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +31,433
18. Лоренцо Савадори («Априлия») +50,698
Сошел:
Франко Морбиделли («ВР46»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Марк Маркес – 319 очков
2. Алекс Маркес – 241
3. Франческо Баньяя – 181
4. Фабио ди Джанантонио – 142
5. Франко Морбиделли – 139
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