MotoGP. Гран-при Германии. Марк Маркес выиграл спринт, обогнав Беццекки на последнем круге, Куартараро – 3-й, Алекс Маркес – 8-й, Баньяя – 12-й

Марк Маркес забрал победу в спринте после обгона на последнем круге.

Пилот «Дукати» Марк Маркес одержал победу в дождевом спринте MotoGP на Гран-при Германии.

Марк выиграл десять субботних мини-гонок 2025 года из 11.

Лидер сезона неудачно стартовал с поула, потеряв несколько позиций, после чего весь заезд прорывался наверх. Испанец обогнал гонщика «Априлии» Марко Беццекки на последнем круге, представитель «Ямахи» Фабио Куартараро финишировал третьим.

Брат и главный конкурент Марка Алекс Маркес, выступающий за «Грезини», завершил спринт восьмым, напарник Франческо Баньяя – 12-м.

MotoGP

Гран-при Германии

Заксенринг, Хоэнштайн-Эрнстталь

12 июля 2025 года

Спринт

1. Марк Маркес («Дукати») – 15 кругов

2. Марко Беццекки («Априлия») +0,938

3. Фабио Куартараро («Ямаха») +4,361

4. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +4,683

5. Джек Миллер («Прамак») +9,405

6. Брэд Биндер («КТМ») +11,720

7. Жоан Зарко («ЛЧР») +12,090

8. Алекс Маркес («Грезини») +12,347

9. Педро Акоста («КТМ») +17,236

10. Фермин Альдегер («Грезини») +18,728

11. Мигел Оливейра («Прамак») +19,486

12. Франческо Баньяя («Дукати») +20,339

13. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +21,978

14. Хоан Мир («Хонда») +23,077

15. Алекс Ринс («Ямаха») +23,575

16. Лука Марини («Хонда») +29,220

17. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +31,433

18. Лоренцо Савадори («Априлия») +50,698

Сошел:

Франко Морбиделли («ВР46»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марк Маркес – 319 очков

2. Алекс Маркес – 241

3. Франческо Баньяя – 181

4. Фабио ди Джанантонио – 142

5. Франко Морбиделли – 139

Чемпион MotoGP Мартин вернулся на байк спустя 3 месяца и выступит на Гран-при Чехии