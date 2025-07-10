Чемпион MotoGP Мартин вернулся на байк спустя 3 месяца и выступит на Гран-при Чехии

Мартин проведет второй этап за «Априлию».

Пилот «Априлии» Хорхе Мартин примет участие в Гран-при Чехии .

Действующий чемпион MotoGP провел лишь один этап за новую команду, пропустив оставшуюся часть сезона из-за травм. Неясным остается будущее испанца: гонщик заявлял, что активирует опцию выхода и расторгнет контракт перед сезоном-2026.

В среду Мартин провел тесты в Мизано, сообщив, что впервые за три месяца оказался за рулем байка MotoGP.

«Априлия » подтвердила, что Хорхе отправится выступать в Брно, где пройдет уик-энд 18-20 июля.

MotoGP. Алекс Маркес перенес операцию и может пропустить Гран-при Германии

Чемпион MotoGP Мартин свободен от контракта с «Априлией» на 2026-й и рассматривает «Хонду», заявил менеджер