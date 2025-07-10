Чемпион MotoGP Мартин вернулся на байк спустя 3 месяца и выступит на Гран-при Чехии
Мартин проведет второй этап за «Априлию».
Пилот «Априлии» Хорхе Мартин примет участие в Гран-при Чехии.
Действующий чемпион MotoGP провел лишь один этап за новую команду, пропустив оставшуюся часть сезона из-за травм. Неясным остается будущее испанца: гонщик заявлял, что активирует опцию выхода и расторгнет контракт перед сезоном-2026.
В среду Мартин провел тесты в Мизано, сообщив, что впервые за три месяца оказался за рулем байка MotoGP.
«Априлия» подтвердила, что Хорхе отправится выступать в Брно, где пройдет уик-энд 18-20 июля.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
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