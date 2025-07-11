Руководитель «Заубера»: «Мне не кажется, что небольшой перерыв в практике может помешать Пересу вернуться в «Формулу-1»
Руководитель «Заубера» и бывший многолетний спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли поделился мнением о шансах Серхио Переса вернуться в чемпионат.
Считается, что Перес, наряду с Валттери Боттасом, является фаворитом на место в команде «Кадиллак».
«Во-первых, мне очень нравилось работать с Чеко. Он замечательный человек с очень правильным отношением к жизни. И я никогда не сомневался в его темпе и скорости. С самого начала мы смогли сработаться, это вышло естественным путем.
Он продемонстрировал несколько выдающихся выступлений за рулем болида моей теперь уже бывший команды. И мне не кажется, что небольшой перерыв в управлении болидом может помешать ему при возвращении в «Формулу-1». Потому что когда вы умеете управлять гоночным болидом, вы всегда будете знать, что вам делать», – рассказал Уитли.
«Ред Булл» годами формировал легенду о великом Ферстаппене. И теперь она разваливает команду