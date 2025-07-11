Руководитель «Заубера»: «Мне не кажется, что небольшой перерыв в практике может помешать Пересу вернуться в «Формулу-1»

Уитли ждет возвращения Переса в «Ф-1».

Руководитель «Заубера » и бывший многолетний спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли поделился мнением о шансах Серхио Переса вернуться в чемпионат.

Считается, что Перес, наряду с Валттери Боттасом, является фаворитом на место в команде «Кадиллак».

«Во-первых, мне очень нравилось работать с Чеко. Он замечательный человек с очень правильным отношением к жизни. И я никогда не сомневался в его темпе и скорости. С самого начала мы смогли сработаться, это вышло естественным путем.

Он продемонстрировал несколько выдающихся выступлений за рулем болида моей теперь уже бывший команды. И мне не кажется, что небольшой перерыв в управлении болидом может помешать ему при возвращении в «Формулу-1». Потому что когда вы умеете управлять гоночным болидом, вы всегда будете знать, что вам делать», – рассказал Уитли.

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