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Пиастри грозило наказание за резкое торможение на первом рестарте – лидер «Ф-1» получил один штраф за два схожих инцидента

Пиастри избежал штрафа за одно из двух резких торможений.

Стюарды обсуждали, стоит ли наказать пилота «Макларена» Оскара Пиастри за резкое торможение на первом рестарте на Гран-при Великобритании, сообщает The Race.

На 17-м круге австралиец затормозил с 208 до 51 км/ч, а на втором рестарте, на 21-м круге – с 218 до 52 км/ч. В обоих случаях машина безопасности уже погасила огни, а гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену пришлось резко замедляться – с 219 до 43 км/ч (на 17-м круге) и с 221 до 32 км/ч (на 21-м).

Таким образом, лидер «Формулы-1» мог получить два штрафа, однако судьи выписали ему лишь одно десятисекундное наказание и два штрафных балла.

Как предполагает издание, стюарды приняли во внимание тот факт, что на 17-м круге Ферстаппен затормозил без риска столкновения, в то время как на 21-м был близок к контакту с Пиастри.

«Пожалуй, ситуация не отличается от того, что происходит в футбольных матчах, когда судья прощает первый подкат на грани фола, но, когда игрок поступает абсолютно так же, решает, что подобное поведение надо подавить, и показывает желтую карточку», – предположил журналист Джо Нобл.

Издание также сравнивает моменты в Великобритании с торможением Джорджа Расселла за сэйфти-каром на Гран-при Канады. Тогда пилот «Мерседеса» нажимал на педаль с давлением в 30 psi (против 59,2 psi у Пиастри на 21-м круге) и замедлился со 140 до 85 км/ч.

Существенной разницей стало то, что в Сильверстоуне машина безопасности уже погасила огни. Пилотам с этого момента запрещено хаотично тормозить и ускоряться.

Пиастри затормозил с 218 до 52 км/ч в эпизоде, за который получил штраф

Переполох между Ферстаппеном и Пиастри: странный маневр Оскара погубил гонку обоим

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
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