Пиастри грозило наказание за резкое торможение на первом рестарте – лидер «Ф-1» получил один штраф за два схожих инцидента

Пиастри избежал штрафа за одно из двух резких торможений.

Стюарды обсуждали, стоит ли наказать пилота «Макларена » Оскара Пиастри за резкое торможение на первом рестарте на Гран-при Великобритании, сообщает The Race.

На 17-м круге австралиец затормозил с 208 до 51 км/ч, а на втором рестарте, на 21-м круге – с 218 до 52 км/ч. В обоих случаях машина безопасности уже погасила огни, а гонщику «Ред Булл » Максу Ферстаппену пришлось резко замедляться – с 219 до 43 км/ч (на 17-м круге) и с 221 до 32 км/ч (на 21-м).

Таким образом, лидер «Формулы-1» мог получить два штрафа, однако судьи выписали ему лишь одно десятисекундное наказание и два штрафных балла.

Как предполагает издание, стюарды приняли во внимание тот факт, что на 17-м круге Ферстаппен затормозил без риска столкновения, в то время как на 21-м был близок к контакту с Пиастри.

«Пожалуй, ситуация не отличается от того, что происходит в футбольных матчах, когда судья прощает первый подкат на грани фола, но, когда игрок поступает абсолютно так же, решает, что подобное поведение надо подавить, и показывает желтую карточку», – предположил журналист Джо Нобл.

Издание также сравнивает моменты в Великобритании с торможением Джорджа Расселла за сэйфти-каром на Гран-при Канады. Тогда пилот «Мерседеса » нажимал на педаль с давлением в 30 psi (против 59,2 psi у Пиастри на 21-м круге) и замедлился со 140 до 85 км/ч.

Существенной разницей стало то, что в Сильверстоуне машина безопасности уже погасила огни. Пилотам с этого момента запрещено хаотично тормозить и ускоряться.

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