Хуан-Пабло Монтойя: «В случае ухода Ферстаппена отличным выбором для «Ред Булл» мог бы стать Сайнс»

Монтойя видит в Сайнсе возможную замену Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мнением о том, как будет действовать команда «Ред Булл», если Макс Ферстаппен решит перейти в другой коллектив по итогам сезона-2026.

Монтойя считает, что в этом случае оптимальной заменой Ферстаппена в «Ред Булл» мог бы стать Карлос Сайнс.

«Когда в следующем году Макс Ферстаппен, возможно, выйдет на рынок пилотов и скажет, что он свободен, сколько на самом деле команд будут открыты к переговорам?

Вариант с «Маклареном» мы не рассматриваем. «Феррари »? Возможно. Я не исключаю, что в «Феррари» может вернуться Карлос Сайнс , но я думаю, что он мог бы стать отличным выбором для «Ред Булл».

Если Макс Ферстаппен действительно уйдет, то кого «Ред Булл» приглашать на его место? Еще одного новичка? И получить четырех совсем молодых гонщиков в двух проблемных командах? На месте «Ред Булл» в такой ситуации я бы не раздумывая позвал Сайнса. Думаю, в этом случае [ухода Ферстаппена] «Ред Булл » стоит сразу идти к Сайнсу и договариваться о расторжении его контракта с «Уильямсом », – рассказал Монтойя.

