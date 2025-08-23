MotoGP. Гран-при Венгрии. Квалификация. Марк Маркес выиграл поул, Беццекки – 2-й, Ди Джанантонио – 3-й

Маркес выиграл квалификацию к Гран-при Венгрии.

Пилот «Дукати» одержал уверенную победу и завоевал поул с преимуществом почти в 0,3 секунды. Второе время показал Марко Беццекки («Априлия»), а третьим стал Фабио ди Джанантонио («ВР46»).

MotoGP

Гран-при Венгрии

«Баталон Парк»

23 августа 2025 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Марк Маркес («Дукати») – 1.36,518

2. Марко Беццекки («Априлия») +0,290

3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,354

4. Энеа Бастианини («Тек 3») +0,424

5. Франко Морбиделли («ВР46») +0,513

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,524

7. Педро Акоста («КТМ») +0,581

8. Фермин Альдегер («Грезини») +0,612

9. Лука Марини («Хонда») +0,659

10. Хоан Мир («Хонда») +0,721

11. Алекс Маркес («Грезини») +0,731

12. Пол Эспаргаро («Тек 3») +1,104