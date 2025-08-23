  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • MotoGP. Гран-при Венгрии. Квалификация. Марк Маркес выиграл поул, Беццекки – 2-й, Ди Джанантонио – 3-й
9

MotoGP. Гран-при Венгрии. Квалификация. Марк Маркес выиграл поул, Беццекки – 2-й, Ди Джанантонио – 3-й

Маркес выиграл квалификацию к Гран-при Венгрии.

Пилот «Дукати» одержал уверенную победу и завоевал поул с преимуществом почти в 0,3 секунды. Второе время показал Марко Беццекки («Априлия»), а третьим стал Фабио ди Джанантонио («ВР46»).

MotoGP

Гран-при Венгрии

«Баталон Парк»

23 августа 2025 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Марк Маркес («Дукати») – 1.36,518

2. Марко Беццекки («Априлия») +0,290

3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,354

4. Энеа Бастианини («Тек 3») +0,424

5. Франко Морбиделли («ВР46») +0,513

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,524

7. Педро Акоста («КТМ») +0,581

8. Фермин Альдегер («Грезини») +0,612

9. Лука Марини («Хонда») +0,659

10. Хоан Мир («Хонда») +0,721

11. Алекс Маркес («Грезини») +0,731

12. Пол Эспаргаро («Тек 3») +1,104

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт MotoGP
logoчемпионат мира MotoGP
результаты
ВР46
КТМ
Грезини
Хонда MotoGP
Априлия
Марко Беццекки
Тек 3
logoМарк Маркес
Франко Морбиделли
logoХоан Мир
Лука Марини
Ямаха
Фермин Альдегер
Дукати
logoФабио Куартараро
Алекс Маркес
Пол Эспаргаро
Педро Акоста
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Хуан-Пабло Монтойя: «Если у Хорнера есть шанс вернуться в «Ф-1» – он им воспользуется»
140 минут назад
Макс Ферстаппен о проблеме дождевых гонок: «Люди не сбрасывают скорость, хотя ничего не видят на трассе»
2сегодня, 15:19
Тото Вольфф: «На полной мощности болиды 2026 года приблизятся к скоростному лимиту в 400 км/ч»
7сегодня, 13:57
MotoGP. Гран-при Венгрии. Марк Маркес выиграл спринт, ди Джанантонио – 2-й, Морбиделли – 3-й
3сегодня, 13:34
Фредерик Вассер: «Болид «Макларена» хорошо работает в любых условиях. «Феррари» не так стабильна»
4сегодня, 12:53
Хуан-Пабло Монтойя: «В случае ухода Ферстаппена отличным выбором для «Ред Булл» мог бы стать Сайнс»
1сегодня, 12:24
«Кадиллак» подписал контракт с Серхио Пересом (RN365)
12сегодня, 10:32
«Боялся, что в меня просто врежутся». Ландо Норрис – о том, как чихнул в шлем на Гран-при Майами
8сегодня, 08:55
Андреа Стелла: «Феррари» будет претендовать на победы в оставшихся гонках сезона»
11сегодня, 08:27
«Формула-1» с Брэдом Питтом вышла на стриминговом сервисе Apple TV+
8вчера, 18:25Кино
Ко всем новостям
Последние новости
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24