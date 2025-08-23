MotoGP. Гран-при Венгрии. Квалификация. Марк Маркес выиграл поул, Беццекки – 2-й, Ди Джанантонио – 3-й
Маркес выиграл квалификацию к Гран-при Венгрии.
Пилот «Дукати» одержал уверенную победу и завоевал поул с преимуществом почти в 0,3 секунды. Второе время показал Марко Беццекки («Априлия»), а третьим стал Фабио ди Джанантонио («ВР46»).
MotoGP
Гран-при Венгрии
«Баталон Парк»
23 августа 2025 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Марк Маркес («Дукати») – 1.36,518
2. Марко Беццекки («Априлия») +0,290
3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,354
4. Энеа Бастианини («Тек 3») +0,424
5. Франко Морбиделли («ВР46») +0,513
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,524
7. Педро Акоста («КТМ») +0,581
8. Фермин Альдегер («Грезини») +0,612
9. Лука Марини («Хонда») +0,659
10. Хоан Мир («Хонда») +0,721
11. Алекс Маркес («Грезини») +0,731
12. Пол Эспаргаро («Тек 3») +1,104
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт MotoGP
