Макс Ферстаппен о проблеме дождевых гонок: «Люди не сбрасывают скорость, хотя ничего не видят на трассе»

Ферстаппен высказался о проблеме с дождевыми гонками в «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что вернуться к обсуждению вопроса дождевых гонок стоит в следующем году, когда изменится конструкция болидов.

В то же время основной проблемой в данный момент Ферстаппен назвал то, что гонщики в дождевых условиях порой не меняют свой пилотаж, что в итоге и приводит к авариям.

«Ну, с нынешними болидами уже в любом случае вряд ли можно что-то сделать. Болиды генерируют слишком много водяной пыли из-за особенностей работы диффузора.

При этом старые болиды генерировали еще больше брызг. Но проблемой являются еще и большие колеса – из-под них тоже вылетает намного больше брызг.

В Сильверстоуне ситуация была на грани. В то время как в Спа дирекция гонки, как мне кажется, перестраховалась. С другой стороны, если водяных брызг слишком много и ты не видишь, что происходит впереди тебя, ты всегда можешь немного отстать от машины соперника. Создать себе больше свободного пространства, если ты не уверен, что видишь, куда едешь.

Ведь на самом деле большинство аварий в таких условиях происходит из-за того, что люди не сбрасывают скорость, хотя не видят ничего на трассе, потому что думают, что люди впереди и позади них будут действовать точно так же.

Но да, это сложный вопрос. Уверен, у других гонщиков могут быть другие мнения, прямо противоположные. И это нормально», – рассказал Ферстаппен.

Новый босс «Ред Булл» – какой он? И как планирует выбираться из кризиса?