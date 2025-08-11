Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»

На трассе «Красное кольцо» в Красноярске прошел пятый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP). Победу в парных заездах впервые в карьере одержал пилот Takayama Forward Auto Тимофей Добровольский.

Этап проходил в сложных условиях — сильный дождь не прекращался в течение всего воскресенья, что осложнило борьбу и привело к множеству контактов между машинами.

В финале Добровольский встретился с напарником по команде Георгием Чивчяном. На постановке Чивчян задел автомобиль соперника, однако оба завершили заезд, и победа досталась Тимофею.

«Этап был очень сложный. Последние четыре-пять лет домашние этапы в Красноярске для нашей команды складывались неудачно. Когда в субботу пошел дождь, всё стало хорошо. Темп у моей машины был колоссальный благодаря команде. Сразиться с двукратным обладателем Кубка мира в финале не было трудно с точки зрения нервов — хотелось просто красиво проехать», — сказал Добровольский.

Второе место занял Чивчян, третьим стал Аркадий Цареградцев («LECAR Одержимые Моторспорт»).

Личный зачет, топ-3 этапа:

Тимофей Добровольский — 256

Георгий Чивчян — 182

Аркадий Цареградцев — 162

Командный зачет, топ-3 этапа:

Takayama Forward Auto — 438

«LECAR Одержимые Моторспорт» — 195

TimeUp — 187

В общем личном зачете лидирует Антон Козлов (657), следом идут Артем Шабанов (639) и Дамир Идиятулин (632). В командном зачете лидирует TimeUp (1227), второе место занимает Takayama Forward Auto (1149), третье — Fresh Racing (1084).

Следующие этапы пройдут в Санкт-Петербурге и Москве.