Тото Вольфф: «На полной мощности болиды 2026 года приблизятся к скоростному лимиту в 400 км/ч»

Новые болиды могут достичь скорости в 400 км/ч – считает Вольфф.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф рассказал о скоростных возможностях болидов, которые команды будут использовать в 2026 году.

В новых двигателях существенно возрастет мощность электрической составляющей силовой установки – по показателям она должна будет не уступать установленному на болиде ДВС. Также считается, что повысить максимальную скорость на прямых помогут активные аэродинамические элементы на болиде, снижающие лобовое сопротивление.

В связи с этим Вольфф считает, что уже в следующем сезоне рекорд максимальной скорости в «Ф-1» за всю историю может быть побит.

«При использовании всех систем на полной мощности, новые болиды приблизятся к скоростному лимиту в 400 км/ч», – рассказал Вольфф.

