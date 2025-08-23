MotoGP. Гран-при Венгрии. Марк Маркес выиграл спринт, ди Джанантонио – 2-й, Морбиделли – 3-й
Стартовавший с поула пилот «Дукати» уверенно провел заезд, лидируя от старта до финиша. Стартовавший вторым Марко Беццекки («Априлия») стал участником инцидента в первом повороте и откатился в середину пелотона.
Второе и третье место в заезде заняли два гонщика «ВР46» – Фабио ди Джанантонио и Франко Морбиделли.
MotoGP
Гран-при Венгрии
«Баталон Парк»
23 августа 2025 года
Спринт
1. Марк Маркес («Дукати») – 21.13,465
2. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +2,095
3. Франко Морбиделли («ВР46») +3,595
4. Лука Марини («Хонда») +4,890
5. Фремин Альдегер («Грезини») +5,692
6. Хоан Мир («Хонда») +6,147
7. Марко Беццекки («Априлия») +6,266
8. Алекс Маркес («Грезини») +7,332
9. Хорхе Мартин («Априлия») +10,779
10. Пол Эспаргаро («Тек 3») +12,905
11. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +13,148
12. Джек Миллер («Прамак») +14,097
13. Франческо Баньяя («Дукати») +13,891
14. Мигел Оливейра («Прамак») +15,342
15. Аи Огура («Трэкхаус») +15,467
16. Алекс Ринс («Ямаха») +21,007
17. Педро Акоста («КТМ») +22,245
18. Брэд Биндер («КТМ») +1 круг
Сошли:
Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда»)
Энеа Бастианини («Тек 3»)
Фабио Куартараро («Ямаха»)