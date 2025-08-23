  • Спортс
  • MotoGP. Гран-при Венгрии. Марк Маркес выиграл спринт, ди Джанантонио – 2-й, Морбиделли – 3-й
3

MotoGP. Гран-при Венгрии. Марк Маркес выиграл спринт, ди Джанантонио – 2-й, Морбиделли – 3-й

Марк Маркес выиграл спринт в Венгрии.

Стартовавший с поула пилот «Дукати» уверенно провел заезд, лидируя от старта до финиша. Стартовавший вторым Марко Беццекки («Априлия») стал участником инцидента в первом повороте и откатился в середину пелотона.

Второе и третье место в заезде заняли два гонщика «ВР46» – Фабио ди Джанантонио и Франко Морбиделли.

MotoGP

Гран-при Венгрии

«Баталон Парк»

23 августа 2025 года

Спринт

1. Марк Маркес («Дукати») – 21.13,465

2. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +2,095

3. Франко Морбиделли («ВР46») +3,595

4. Лука Марини («Хонда») +4,890

5. Фремин Альдегер («Грезини») +5,692

6. Хоан Мир («Хонда») +6,147

7. Марко Беццекки («Априлия») +6,266

8. Алекс Маркес («Грезини») +7,332

9. Хорхе Мартин («Априлия») +10,779

10. Пол Эспаргаро («Тек 3») +12,905

11. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +13,148

12. Джек Миллер («Прамак») +14,097

13. Франческо Баньяя («Дукати») +13,891

14. Мигел Оливейра («Прамак») +15,342

15. Аи Огура («Трэкхаус») +15,467

16. Алекс Ринс («Ямаха») +21,007

17. Педро Акоста («КТМ») +22,245

18. Брэд Биндер («КТМ») +1 круг

Сошли:

Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда»)

Энеа Бастианини («Тек 3»)

Фабио Куартараро («Ямаха»)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт MotoGP
