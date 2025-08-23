  • Спортс
8

«Боялся, что в меня просто врежутся». Ландо Норрис – о том, как чихнул в шлем на Гран-при Майами

Норрис рассказал об опасной ситуации на Гран-при Майами.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился воспоминаниями об опасной ситуации, возникшей по ходу гонки в Майами.

Норриса спросили, оказывался ли он в ситуации, когда ему сильно хотелось чихнуть, будучи за рулем болида во время гонки.

По словам Ландо, такое случилось с ним на Гран-при Майами, и ситуация действительно могла привести к неприятным последствиям.

«Да, такое случалось. Причем не так и давно. И да, было немного страшно, ведь чихая ты закрываешь глаза. Со мной это случилось, когда мы ехали позади машины безопасности.

Если я правильно помню, это было в Майами, когда на трассе находилась машина безопасности. Болид Фернандо [Алонсо] врезался в стену. Мы все ехали в режиме машины безопасности, под двойными желтыми флагами. То есть мы ехали очень медленно, и машина соперника впереди находилась совсем близко.

И тут ты понимаешь, что это чувство приближается, что ты сейчас чихнешь. И думаешь: «О боже, а ведь прямо за мной едет другая машина». И ты даже не успеваешь среагировать и нажать на тормоз, например, потому что чихая закрываешь глаза.

Так что да, я боялся, что в меня просто врежутся сзади. Тогда подобное случилось со мной впервые», – рассказал Норрис.

Пиастри – король стабильности «Ф-1». 40 гонок подряд в очках – как он это делает?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
