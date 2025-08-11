Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне

После выездного этапа под Санкт-Петербургом Российская серия гонок на выносливость (REC) вернулась на «Москоу Рейсвей», где 9 августа состоялась четвертая гонка сезона. Короткий двухнедельный перерыв между стартами внес корректировки в состав участников, так как не все команды успели восстановить силы и технику. Тем не менее в субботней гонке приняли участие 30 экипажей, порадовав болельщиков очередными техническими новинками.

Накануне этапа коллектив V Racing, за который выступают Александр Вартанян и Денис Булатов, принял решение сменить не только машину, но и класс. После крупной аварии в прошлой гонке «Ауди» R8 LMS GT4 отправилась в ремонт, и взамен экипаж получил старшую версию этого же немецкого суперкара категории GT3, ранее никогда не выступавшую в России. Вместе с болидом V Racing также поменяли зачет, уйдя из класса GT на повышение в GT Pro.

Сменили болид в том числе участники зачета CN Pro из Blackthorn, пересев из золотистого «Лижье» на запасной прототип марки «Норма». Однако «обновка» не помогла пилотам команды Егору Ефросинину и Игорю Мухину в квалификации, в которой поул снова ушел к их соперникам по классу – на этот раз экипажу №29 команды TEAMGARIS.

Старт гонки выиграл Ефросинин, но спустя считанные круги у машины лидера начал заметно падать темп, и вскоре пилот Blackthorn был вынужден уступить первое место в абсолюте Вартаняну. Гонщик V Racing с опытом участия в международных сериях «Формулы-4» и «Формулы-Рено 2.0» еще в первом повороте прорвался на второе место, «по-формульному» объехав группу соперников на позднем торможении, а затем стремительно миновал и прототип Ефросинина. Правда, всего через 15 минут Вартаняна опередил Константин Терещенко из экипажа TEAMGARIS №29 на более юрком прототипе «Лижье».

Ближе к экватору 4-часового марафона сливочно-красный прототип под управлением Терещенко как и в прошлых гонках столкнулся с техническими проблемами и выбыл из борьбы за победу в абсолюте. К этому моменту на трассе сформировалось трио из претендентов на первое место, куда вошли экипажи на технике GT3: Вартанян и Булатов из V Racing, Денис Ременяко и Михаил Алешин из Capital RT, Виталий Ларионов и все тот же Константин Терещенко из Spora GT на «Ламборгини» Huracan GT3 Evo (пилот снова ехал гонку в двух экипажах – на прототипе и суперкаре).

При равном темпе всех трех машин решающую роль в борьбе за победу в общем зачете сыграла стратегия команд. Первым из лидеров все три обязательных пит-стопа совершил экипаж Spora GT №63 (Ларионов-Терещенко), за счет чего смог опередить на последнем часу гонки дуэт Алешина и Ременяко из CapitalRT. А лучше других с задачей справились в V Racing: Вартаняну и Булатову удалось создать необходимый отрыв в три круга от преследователей и благодаря этому сохранить лидерство во время пит-стопа. Вернувшись на трассу лидером примерно за 20 минут до клетчатого флага, Булатов уверенно привел «Ауди» R8 LMS GT3 Evo2 к ее первой победе на российских трассах. При этом экипаж Вартаняна и Булатова стал уже четвертым победителем абсолютного зачета в четвертой гонке нынешнего сезона!

«Мы знали, что «Ауди» – быстрая машина, но дебютировать с победой – это невероятно! – поделился эмоциями Вартанян. – Особенно после того, как две недели назад мы вообще не думали, что сможем участвовать».

Четвертый этап Российской серии гонок на выносливость запомнился эффектной борьбой практически во всех классах и триумфом стильного черно-золотого болида команды-новичка V Racing. Повторят ли Александр Вартанян и Денис Булатов свой успех на пятом этапе можно будет узнать на большом финале сезона, который 4 октября снова примет автодром «Москоу Рейсвей».

Итоговые результаты четвертого этапа REC Гран-при Авторадио

Победители абсолютного зачёта:

V Racing №41 (Вартанян Александр, Булатов Денис)

Класс GT Pro:

1. V Racing №41 (Вартанян Александр, Булатов Денис)

2. Spora GT №63 (Ларионов Виталий, Терещенко Константин)

3. CapitalRT №013 (Алешин Михаил, Ременяко Денис)

Класс CN Pro:

1. TEAMGARIS №29 (Захаревский Константин, Терещенко Константин, Сидорук Станислав)

2. BALCHUG Racing №21 (Киракозов Кирилл, Лобода Михаил)

3. Black Thorn №111 (Мухин Игорь, Ефросинин Георгий)

Класс GT:

1. CapitalRT №13 (Прахов Всеволод, Прахов Ярослав)

2. TEAMGARIS №34 (Аксенов Станислав, Исламов Эдуард)

3. SHISHKOIL&YUKA ADV PRO. RACING TEAM №1 (Шишко Дмитрий, Савин Алексей)

GT Pro Touring: (подкласс GT Pro)

1. GNV Kamenskiy Racing №55 (Шульмейстер Борис, Валуйских Сергей, Гомельков Дмитрий)

2. SU RT №86 (Меметов Амет, Райчинов Венцислав)

3. Real Performance №24 (Ларионов Илья, Перфильев Владислав)

Класс GT Light:

1. AVATAR RACING TEAM №555 (Евтух Антон, Смоляков Роман)

2. BURMA RACING №36 (Агнивин Владислав)

3. HOGO №11 (Прахов Всеволод, Квашнин Константин, Козлов Дмитрий, Садовников Александр)

Кубок Москвы (I этап):

1. Spora GT №63 (Ларионов Виталий, Терещенко Константин)

2. CapitalRT №013 (Алешин Михаил, Ременяко Денис)

3. ИСКРА Моторспорт №37 (Солуковцев Андрей, Погосян Давид)