«Кадиллак» подписал контракт с Серхио Пересом (RN365)
Перес вернется в «Ф-1» в составе «Кадиллака».
Американская команда «Кадиллак», которая присоединится к числу участников «Формулы-1» в следующем сезоне, определилась с составом пилотов.
Как сообщает RacingNews365, выступать за «Кадиллак» будут Серхио Перес и Валттери Боттас. Отмечается, что контракт с Серхио Пересом уже был подписан. Ранее издание сообщало такую же информацию в отношении Боттаса.
Ожидается, что официально о переходах Переса и Боттаса будет объявлено на неделе перед Гран-при Нидерландов.
