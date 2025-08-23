«Кадиллак» подписал контракт с Серхио Пересом (RN365)

Перес вернется в «Ф-1» в составе «Кадиллака».

Американская команда «Кадиллак», которая присоединится к числу участников «Формулы-1» в следующем сезоне, определилась с составом пилотов.

Как сообщает RacingNews365, выступать за «Кадиллак » будут Серхио Перес и Валттери Боттас . Отмечается, что контракт с Серхио Пересом уже был подписан. Ранее издание сообщало такую же информацию в отношении Боттаса.

Ожидается, что официально о переходах Переса и Боттаса будет объявлено на неделе перед Гран-при Нидерландов.

Фильм про «Ф-1» – самый кассовый в спорте и в карьере Питта. Как он перевернул индустрию?