Андреа Стелла: «Феррари» будет претендовать на победы в оставшихся гонках сезона»

Стелла считает «Феррари» прямым конкурентом «Макларена».

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла уверен, что во второй половине сезона «Феррари » будет соперничать с британской командой в борьбе за победы на Гран-при, и что им не стоит сбрасывать конкурентов со счетов.

«Я не удивлюсь, ведь в последних гонках [до летнего перерыва] «Феррари» была весьма конкурентоспособна. Они были быстры в сухих условиях на «Сильверстоуне», были конкурентоспособны в Бельгии. Но это почему-то воспринималось как неожиданность.

При этом в Венгрии они оказались способны выиграть поул, да и в гонке я бы не сказал, что «Феррари» как-то сдерживала «Макларен» на первом отрезке. Нет, наши гонщики старались ехать как можно быстрее, но Леклер удерживал лидерство, в целом контролируя ситуацию. Так что нет, я не удивлюсь.

Думаю, «Феррари» будет претендовать на победы в оставшихся гонках сезона. Так что да, в каждой из гонок во второй половине сезона нам будет нужно принимать во внимание, что «Феррари» будет нашим прямым конкурентом и в квалификациях, и в гонках», – рассказал Стелла.

