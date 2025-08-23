  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фредерик Вассер: «Болид «Макларена» хорошо работает в любых условиях. «Феррари» не так стабильна»
5

Фредерик Вассер: «Болид «Макларена» хорошо работает в любых условиях. «Феррари» не так стабильна»

Вассер оценил шансы «Феррари» в соперничестве с «Маклареном».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мнением о перспективах команды во второй половине сезона.

Вассера попросили прокомментировать заявление руководителя «Макларена» Андреа Стеллы, который назвал «Феррари» главным конкурентом своей команды в оставшихся гонках.

«Подобные вещи очень трудно предсказать в том числе потому, что картина, которую вы видите сегодня, совсем не обязательно повторится на следующем Гран-при. Но да, мы можем по крайней мере сказать, что в двух последних гонках мы вернули себе хороший темп.

У машины есть темп, мы хорошо работаем с шинами, у нас высокий темп в гонках. И если мы сможем вернуть себе скорость в квалификациях, это будет значить, что «Феррари» будет бороться с «Маклареном».

При этом ключевое преимущество «Макларена» заключается в том, что у них всегда есть скорость. Вне зависимости от условий. Да, хорошо, в квалификации в Венгрии мы оказались чуть быстрее, но отрывы были минимальными.

Но болид «Макларена» очень хорошо работает всегда, в любых условиях. В то время как мы по ходу уик-энда выступаем не так стабильно.

Если же вы хотите побеждать, нужно демонстрировать хороший темп всегда, в любых условиях. Хорошо провести практики, чтобы подготовиться к квалификации. Затем стабильно провести первый, второй и третий сегменты квалификации, затем стабильно провести гонку, хорошо работая с шинами разных типов. Очевидно, что в этом «Макларен» превосходит нас», – рассказал Вассер.

У «Феррари» будет хоть одна победа «Ф-1» в сезоне? А сколько выиграют «Мерседес» и «Ред Булл»? Считаем шансы

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФеррари
logoФредерик Вассер
logoФормула-1
logoАндреа Стелла
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Хуан-Пабло Монтойя: «Если у Хорнера есть шанс вернуться в «Ф-1» – он им воспользуется»
3вчера, 16:41
Макс Ферстаппен о проблеме дождевых гонок: «Люди не сбрасывают скорость, хотя ничего не видят на трассе»
2вчера, 15:19
Тото Вольфф: «На полной мощности болиды 2026 года приблизятся к скоростному лимиту в 400 км/ч»
9вчера, 13:57
MotoGP. Гран-при Венгрии. Марк Маркес выиграл спринт, ди Джанантонио – 2-й, Морбиделли – 3-й
3вчера, 13:34
Хуан-Пабло Монтойя: «В случае ухода Ферстаппена отличным выбором для «Ред Булл» мог бы стать Сайнс»
1вчера, 12:24
«Кадиллак» подписал контракт с Серхио Пересом (RN365)
12вчера, 10:32
MotoGP. Гран-при Венгрии. Квалификация. Марк Маркес выиграл поул, Беццекки – 2-й, Ди Джанантонио – 3-й
9вчера, 09:41
«Боялся, что в меня просто врежутся». Ландо Норрис – о том, как чихнул в шлем на Гран-при Майами
8вчера, 08:55
Андреа Стелла: «Феррари» будет претендовать на победы в оставшихся гонках сезона»
11вчера, 08:27
«Формула-1» с Брэдом Питтом вышла на стриминговом сервисе Apple TV+
822 августа, 18:25Кино
Ко всем новостям
Последние новости
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24