Фредерик Вассер: «Болид «Макларена» хорошо работает в любых условиях. «Феррари» не так стабильна»

Вассер оценил шансы «Феррари» в соперничестве с «Маклареном».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мнением о перспективах команды во второй половине сезона.

Вассера попросили прокомментировать заявление руководителя «Макларена» Андреа Стеллы , который назвал «Феррари» главным конкурентом своей команды в оставшихся гонках.

«Подобные вещи очень трудно предсказать в том числе потому, что картина, которую вы видите сегодня, совсем не обязательно повторится на следующем Гран-при. Но да, мы можем по крайней мере сказать, что в двух последних гонках мы вернули себе хороший темп.

У машины есть темп, мы хорошо работаем с шинами, у нас высокий темп в гонках. И если мы сможем вернуть себе скорость в квалификациях, это будет значить, что «Феррари» будет бороться с «Маклареном».

При этом ключевое преимущество «Макларена» заключается в том, что у них всегда есть скорость. Вне зависимости от условий. Да, хорошо, в квалификации в Венгрии мы оказались чуть быстрее, но отрывы были минимальными.

Но болид «Макларена» очень хорошо работает всегда, в любых условиях. В то время как мы по ходу уик-энда выступаем не так стабильно.

Если же вы хотите побеждать, нужно демонстрировать хороший темп всегда, в любых условиях. Хорошо провести практики, чтобы подготовиться к квалификации. Затем стабильно провести первый, второй и третий сегменты квалификации, затем стабильно провести гонку, хорошо работая с шинами разных типов. Очевидно, что в этом «Макларен » превосходит нас», – рассказал Вассер.

У «Феррари» будет хоть одна победа «Ф-1» в сезоне? А сколько выиграют «Мерседес» и «Ред Булл»? Считаем шансы