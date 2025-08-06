  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
Фото
0

REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье

9 августа, в субботу, Российская серия гонок на выносливость возвращается  на подмосковный автодром «Moscow Raceway» после захватывающей выездной гонки на фестивале GARAGE FEST под Санкт-Петербургом. 

На старт «Гран При АВТОРАДИО REC 4 часа MRW» выйдет три десятка экипажей,  в том числе и новые участники.

К завершающим двум этапам серии ситуация в абсолютном зачете стала непредсказуемой, потому что победы на предыдущих трех этапах одержали три разных экипажа: №33 Time4Race на «Мерседес» AMG-GT3, №37 Искра Моторспорт на «Ламборгини» Huracan EVO GT 3 и №013 Сapital RT на «Мерседес» AMG-GT3.  По нынешнему раскладу с уверенностью можно сказать только то, что участники на спортпрототипах пока не претендуют на итоговое первое место.   

В личном зачете пилотов первыми в очковой таблице идут звездный пилот российских и международных кольцевых гонок Михаил Алешин и его опытный напарник  Денис Ременяко (Сapital RT),  далее следуют пилоты экипажа спортпрототипа №29 (TEAMGARIS): Константин Терещенко, Константин Захаревский и Станислав Захарук. На третьей позиции многократный участник международных эндуранс-серий Сергей Столяров из YADRO Motorsport.  

На четвертом этапе в классе GT Pro заметно прибавится участников. Новый экипаж на «Ауди» R8 LMS GT3 EVO2 № 41 готовится выставить команда V Racing, впервые стартовавшая на предыдущем этапе в классе GT.  Это уже восьмой автомобиль GT3 в зачете серии. 

Интриги в классе  прибавляет и то, что экипаж №33 Искра Моторспорт (победитель первого этапа REC) так и не смог восстановить машину после питерской гонки и пропустит уже вторую гонку cезона.  

В классе спортпрототипов СN Pro лидерство уверенно  удерживает экипаж № 29 TEAMGARIS. Фаворит прошлого года команда Blackthorn №111 пока лишь на четвертой позиции в серии из-за регулярных сходов. Также чуть потеряли темп по сравнению с прошлым сезоном в команде Balchug Racing №21, занимающей на данный момент третью позицию в зачете следом за №31 SVL ЦСКА Racing.  

Класс GT: в пелотон в субботу добавится экипаж на «БМВ» е-92 команды OBAGRA RT №78, которая еще ни разу не выступала в REC в этом классе и решила перейти из GT Light после третьего этапа.  Лидером класса является команда SHISHKOIL&YUKA ADV PRO RT с экипажем №1 на «Мерседесе» AMG-GT4. Однако, Capital RT №13 и YADRO Motorsport №48 (также на «Мерседес» AMG-GT4) отстают всего на несколько очков от лидера, что делает расклад еще более непредсказуемым.  

Класс GT Light по итогам трех предыдущих гонок стал настоящей сенсацией и ярким выражением сути марафонских автомобильных гонок. Лидером в классе к субботнему этапу на MRW остается экипаж №53  Mazda Karting Academy. При этом их автомобиль – всего лишь восьмой по скорости в классе и на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом уступал самой быстрой машине 44,4 километров в час (179,7 против 224,1 километров в час).   

Экипаж №53 в GT Light сохранил лидерство даже несмотря на самое суровое в истории серии наказание от судей на предыдущем этапе, вынесенное за нарушение регламента из-за слишком долгого нахождения одного пилота за рулем. Тогда 5-минутный штраф стоп-энд-гоу свел на нет все шансы экипажа на победу.

C отставанием в 21 очко от №53 Mazda Karting Academy на втором месте зачета GT Light идет экипаж HOGO №11, а на третьем месте – новички сезона из № 444 Club Seat RT.  

Анастасия Бендикова, генеральный организатор REC: «Экипажи быстро восстанавливаются после сложнейшего этапа на «Игора Драйв», где дождь и жара стали настоящим марафонским испытанием для тридцати пяти  наших участников.  На старт предстоящего этапа также заявлено более тридцати экипажей.  Любого организатора радует, когда в соревновании непредсказуемы итоговые результаты. Мы сами с огромным интересом  ждем этапа 9 августа.  Жаль, что российские машины пока все еще не на старте, но мы тоже их ждем. А на финал сезона в октябре уже приходят заявки от новых экипажей».  

9 августа перед стартом и во время гонки зрителей на трассе ждут дополнительные развлечения и программы. Для детей и взрослых работают бесплатная детская зона Росгосстрах жизнь, а также спортивная зона отдыха и масса дополнительных активностей. Вход на автодром с 13:30, предстартовая процедура 16:30, старт гонки 17:00.

Прямая трансляция гонки будет доступна на официальной странице REC, в ВидеоСпортс” и во ВКонтакте.

Опубликовано: Sports
Игора Драйв
logoРоссийская серия гонок на выносливость (REC)
logoКонстантин Терещенко
Moscow Raceway
logoМихаил Алешин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Йос Ферстаппен: «Макса неправильно воспринимают многие, особенно англичане – считают его каким-то придурком»
12вчера, 18:00
Виталий Петров: «Бывало, обгонял Шумахера на трассе, а Михаэль, не соврать, так ни разу меня и не обогнал»
31вчера, 17:07
Питер Уиндзор: «Ферстаппен – воплощенное совершенство. Леклер делает то же, но с пульсом на 30 ударов выше»
21вчера, 15:28
«## ### не знаю. Теория Расселла слишком упрощает». Гюнтер Штайнер о падении скорости Леклера в Венгрии
7вчера, 14:41
Габриэл Бортолето: «Люди не видят, какой Ферстаппен прекрасный человек, какое у него большое сердце»
4вчера, 13:58
Сайт «Ф-1» включил цитату о «бесполезном» Хэмилтоне и подиум Хюлькенберга в топ-5 «безумных историй» 2025-го
4вчера, 13:20
«Макларен» показал трофеи в 2025-м: «Посчитаем?»
3вчера, 12:42Фото
Жак Вильнев поставил Ферстаппена выше Ньюи: «Макс – ключевой фактор, он сделал «Ред Булл» чемпионом»
40вчера, 11:09
Тото Вольфф: «Если Расселл или Антонелли отравятся рыбой, Боттас сразу же покажет скорость. Надеюсь, Валттери получит место в «Ф-1»
8вчера, 10:29
Хуан-Пабло Монтойя: «Чем больше Хэмилтон будет приспосабливаться к «Феррари», тем сложнее станет жизнь Леклера»
13вчера, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото
Где смотреть Гран-при Бельгии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
121 июля, 07:26
Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент» состоится в рамках GARAGE FEST Игора Драйв 2025
16 июля, 09:35Фото
Четвертый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) пройдет 19-20 июля на подмосковном автодроме ADM Raceway
14 июля, 11:55Фото
Первый федеральный автопробег «Путь» пройдет по маршруту, разработанному нейросетью
9 июля, 09:45Фото