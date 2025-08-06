REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье

9 августа, в субботу, Российская серия гонок на выносливость возвращается на подмосковный автодром «Moscow Raceway» после захватывающей выездной гонки на фестивале GARAGE FEST под Санкт-Петербургом.

На старт «Гран При АВТОРАДИО REC 4 часа MRW» выйдет три десятка экипажей, в том числе и новые участники.

К завершающим двум этапам серии ситуация в абсолютном зачете стала непредсказуемой, потому что победы на предыдущих трех этапах одержали три разных экипажа: №33 Time4Race на «Мерседес» AMG-GT3, №37 Искра Моторспорт на «Ламборгини» Huracan EVO GT 3 и №013 Сapital RT на «Мерседес» AMG-GT3. По нынешнему раскладу с уверенностью можно сказать только то, что участники на спортпрототипах пока не претендуют на итоговое первое место.

В личном зачете пилотов первыми в очковой таблице идут звездный пилот российских и международных кольцевых гонок Михаил Алешин и его опытный напарник Денис Ременяко (Сapital RT), далее следуют пилоты экипажа спортпрототипа №29 (TEAMGARIS): Константин Терещенко, Константин Захаревский и Станислав Захарук. На третьей позиции многократный участник международных эндуранс-серий Сергей Столяров из YADRO Motorsport.

На четвертом этапе в классе GT Pro заметно прибавится участников. Новый экипаж на «Ауди» R8 LMS GT3 EVO2 № 41 готовится выставить команда V Racing, впервые стартовавшая на предыдущем этапе в классе GT. Это уже восьмой автомобиль GT3 в зачете серии.

Интриги в классе прибавляет и то, что экипаж №33 Искра Моторспорт (победитель первого этапа REC) так и не смог восстановить машину после питерской гонки и пропустит уже вторую гонку cезона.

В классе спортпрототипов СN Pro лидерство уверенно удерживает экипаж № 29 TEAMGARIS. Фаворит прошлого года команда Blackthorn №111 пока лишь на четвертой позиции в серии из-за регулярных сходов. Также чуть потеряли темп по сравнению с прошлым сезоном в команде Balchug Racing №21, занимающей на данный момент третью позицию в зачете следом за №31 SVL ЦСКА Racing.

Класс GT: в пелотон в субботу добавится экипаж на «БМВ» е-92 команды OBAGRA RT №78, которая еще ни разу не выступала в REC в этом классе и решила перейти из GT Light после третьего этапа. Лидером класса является команда SHISHKOIL&YUKA ADV PRO RT с экипажем №1 на «Мерседесе» AMG-GT4. Однако, Capital RT №13 и YADRO Motorsport №48 (также на «Мерседес» AMG-GT4) отстают всего на несколько очков от лидера, что делает расклад еще более непредсказуемым.

Класс GT Light по итогам трех предыдущих гонок стал настоящей сенсацией и ярким выражением сути марафонских автомобильных гонок. Лидером в классе к субботнему этапу на MRW остается экипаж №53 Mazda Karting Academy. При этом их автомобиль – всего лишь восьмой по скорости в классе и на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом уступал самой быстрой машине 44,4 километров в час (179,7 против 224,1 километров в час).

Экипаж №53 в GT Light сохранил лидерство даже несмотря на самое суровое в истории серии наказание от судей на предыдущем этапе, вынесенное за нарушение регламента из-за слишком долгого нахождения одного пилота за рулем. Тогда 5-минутный штраф стоп-энд-гоу свел на нет все шансы экипажа на победу.

C отставанием в 21 очко от №53 Mazda Karting Academy на втором месте зачета GT Light идет экипаж HOGO №11, а на третьем месте – новички сезона из № 444 Club Seat RT.

Анастасия Бендикова, генеральный организатор REC: «Экипажи быстро восстанавливаются после сложнейшего этапа на «Игора Драйв», где дождь и жара стали настоящим марафонским испытанием для тридцати пяти наших участников. На старт предстоящего этапа также заявлено более тридцати экипажей. Любого организатора радует, когда в соревновании непредсказуемы итоговые результаты. Мы сами с огромным интересом ждем этапа 9 августа. Жаль, что российские машины пока все еще не на старте, но мы тоже их ждем. А на финал сезона в октябре уже приходят заявки от новых экипажей».

9 августа перед стартом и во время гонки зрителей на трассе ждут дополнительные развлечения и программы. Для детей и взрослых работают бесплатная детская зона Росгосстрах жизнь, а также спортивная зона отдыха и масса дополнительных активностей. Вход на автодром с 13:30, предстартовая процедура 16:30, старт гонки 17:00.

Прямая трансляция гонки будет доступна на официальной странице REC, в ВидеоСпортс” и во ВКонтакте.