Оскар Пиастри о штрафе: «Оказывается, нельзя тормозить за машиной безопасности. Я делал так пять кругов»

Пиастри остался крайне недоволен штрафом, стоившим победы.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри поделился мыслями после второго места на Гран-при Великобритании .

Австралиец получил десятисекундный штраф за резкое торможение перед соперником из «Ред Булл » Максом Ферстаппеном в режиме машины безопасности.

«Я не буду много говорить, иначе будут проблемы.

Нико [Хюлькенберг] молодец. Думаю, это главная новость дня.

Оказывается, больше нельзя тормозить за машиной безопасности. Я делал так пять кругов до этого.

Не буду больше говорить, потому что я только создам себе проблемы.

Мне все равно нравится Сильверстоун, пусть даже не нравится сегодня», – заявил Оскар.

Норрис до 8 очков сократил отставание от Пиастри в чемпионате после двух побед подряд

Пиастри получил 10-секундный штраф за торможение перед Ферстаппеном за машиной безопасности. Оскар лидировал в Великобритании, Макс потерял позиции на рестарте