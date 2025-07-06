Оскар Пиастри о штрафе: «Оказывается, нельзя тормозить за машиной безопасности. Я делал так пять кругов»
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился мыслями после второго места на Гран-при Великобритании.
Австралиец получил десятисекундный штраф за резкое торможение перед соперником из «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в режиме машины безопасности.
«Я не буду много говорить, иначе будут проблемы.
Нико [Хюлькенберг] молодец. Думаю, это главная новость дня.
Оказывается, больше нельзя тормозить за машиной безопасности. Я делал так пять кругов до этого.
Не буду больше говорить, потому что я только создам себе проблемы.
Мне все равно нравится Сильверстоун, пусть даже не нравится сегодня», – заявил Оскар.
Норрис до 8 очков сократил отставание от Пиастри в чемпионате после двух побед подряд
Пиастри получил 10-секундный штраф за торможение перед Ферстаппеном за машиной безопасности. Оскар лидировал в Великобритании, Макс потерял позиции на рестарте