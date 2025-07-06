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Андреа Стелла: «Феррари» – самая конкурентоспособная команда, это делает интересной оставшуюся часть чемпионата»

Стелла назвал свою экс-команду лучшей в «Ф-1» на данный момент.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла порассуждал о прогрессе «Феррари», который может поменять расклады в сезоне-2025 «Формулы-1».

«Безусловно, должен сказать, глядя на времена «Феррари» в каждой сессии, что «Феррари» кажется сильнейшей командой и, пожалуй, все еще является сильнейшей командой [Гран-при Великобритании].

Разрывы очень маленькие. Кроме того, Макс [Ферстаппен] выехал на последний круг на несколько минут позже или на минуту позже – ветер мог слегка поменяться, что могло прибавить или снять десятую в том или ином месте, так что борьба очень плотная. Трудно сказать, какая команда сильнейшая, однако «Феррари», безусловно, оказывается самой конкурентоспособной.

Можно даже посмотреть на второй сегмент, где пилоты все время были на первой и второй позициях, довольно уверенно. Похоже, обновления, которые команда привезла в Австрию, сработали очень здорово, а это делает интересным не только Гран-при в Сильверстоуне – ситуация среди лидеров очень плотная – но, я бы сказал, делает интересной оставшуюся часть чемпионата, особенно для «Феррари», – сказал менеджер.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoФеррари
logoМакларен
logoАндреа Стелла
Гран-при Великобритании
Гран-при Австрии
logoФормула-1
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