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Фредерик Вассер: «Хэмилтон и Леклер не собрали все воедино в квалификации, дело в ошибках – потенциал был»

Вассер возложил ответственность за неудачную квалификацию «Феррари» на пилотов.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мыслями после квалификации к Гран-при Великобритании, которую Льюис Хэмилтон завершил пятым, а Шарль Леклер – шестым.

«В целом мы показывали хороший темп со старта уик-энда – пожалуй, лучший в сезоне после Монако. Мы были в борьбе с самого начала, и разочаровывает, что не смогли собрать все воедино в квалификации, по крайней мере на последнем круге.

Однако гоночный темп был хорошим, и по воскресеньям мы всегда выступаем чуть лучше, чем по субботам.

Льюис на десятую опережал Пиастри до последнего поворота – все было возможно. Но неважно, кто впереди перед последним поворотом – надо быть лучшим на финишной черте. Это означает, что соперники справились лучше, а мы не смогли собрать все воедино.

Несколько гонок назад проблема скорее была структурной, а сегодня дело в ошибках – болид работал здорово, потенциал был. Два пилота не собрали все воедино на решающем круге.

Шарль потерял десятую в первом повороте и еще одну – в последнем, 17-м, и нам нужно над этим поработать. Но в целом, если говорить о чистой скорости, мы сделали шаг вперед, и это важно перед завтрашней гонкой», – сказал Вассер в эфире итальянского Sky Sport.

Менеджер также прокомментировал проблемы с машиной, о которых говорил Леклер по радио:

«Полагаю, я знаю, что он имел в виду, но пока оставим это между нами.

Не хочу вдаваться в детали, но ощущения после сегодняшнего дня плохие. Мы немного разочарованы, поскольку понимаем, что не показали максимально возможный результат».

Ферстаппен растоптал соперников в Британии. Леклер проиграл Хэмилтону и психанул по радио

Шарль Леклер после 6-го места: «#####, #####, #####. ## ### это. Какое же я ###### дерьмо»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
logoЛьюис Хэмилтон
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logoФредерик Вассер
logoОскар Пиастри
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