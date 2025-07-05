Фредерик Вассер: «Хэмилтон и Леклер не собрали все воедино в квалификации, дело в ошибках – потенциал был»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мыслями после квалификации к Гран-при Великобритании, которую Льюис Хэмилтон завершил пятым, а Шарль Леклер – шестым.
«В целом мы показывали хороший темп со старта уик-энда – пожалуй, лучший в сезоне после Монако. Мы были в борьбе с самого начала, и разочаровывает, что не смогли собрать все воедино в квалификации, по крайней мере на последнем круге.
Однако гоночный темп был хорошим, и по воскресеньям мы всегда выступаем чуть лучше, чем по субботам.
Льюис на десятую опережал Пиастри до последнего поворота – все было возможно. Но неважно, кто впереди перед последним поворотом – надо быть лучшим на финишной черте. Это означает, что соперники справились лучше, а мы не смогли собрать все воедино.
Несколько гонок назад проблема скорее была структурной, а сегодня дело в ошибках – болид работал здорово, потенциал был. Два пилота не собрали все воедино на решающем круге.
Шарль потерял десятую в первом повороте и еще одну – в последнем, 17-м, и нам нужно над этим поработать. Но в целом, если говорить о чистой скорости, мы сделали шаг вперед, и это важно перед завтрашней гонкой», – сказал Вассер в эфире итальянского Sky Sport.
Менеджер также прокомментировал проблемы с машиной, о которых говорил Леклер по радио:
«Полагаю, я знаю, что он имел в виду, но пока оставим это между нами.
Не хочу вдаваться в детали, но ощущения после сегодняшнего дня плохие. Мы немного разочарованы, поскольку понимаем, что не показали максимально возможный результат».
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