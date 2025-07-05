  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Льюис Хэмилтон: «Победить «Макларены» или «Ред Булл» будет очень трудно, но если есть желание, то и способ может найтись»
11

Льюис Хэмилтон: «Победить «Макларены» или «Ред Булл» будет очень трудно, но если есть желание, то и способ может найтись»

Хэмилтон не намерен сдаваться в борьбе за победу на «Сильверстоуне».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании, в которой занял 5-е место, отметив, что в гонке постарается отыграться.

«Довольно неплохая квалификация. И весь уик-энд в целом пока складывается довольно неплохо. Я определенно стал чувствовать себя комфортнее с такими настройками и таким балансом болида.

Вплоть до последнего поворота я был очень близок к тому, чтобы оказаться на втором месте на стартовой решетке, но столкнулся с недостаточной поворачиваемостью и потерял в этом эпизоде где-то 0,15 секунды.

Во второй попытке в третьем сегменте квалификации «Ред Булл» всегда выскакивает буквально из ниоткуда, и их машина оказывается очень быстрой. Так что поул Макса не стал сюрпризом.

В первом сегменте у нас было плохое время на круге, при этом топлива хватало всего на один быстрый круг, хотя времени до конца сессии оставалось довольно много. Риск был очень велик и в данной ситуации мы определенно сработали не лучшим образом. Но во втором и третьем сегменте мы сработали уже намного лучше.

Думаю, в гонке победить «Макларены» или «Ред Булл» будет очень, очень трудно, но если есть желание, то и способ может найтись. Завтра я выложусь на абсолютном максимуме. Мы оказались чуть дальше от первой позиции, чем хотелось бы, но с учетом погоды и потрясающей поддержки болельщиков возможно все», – рассказал Хэмилтон.

Расклады на Гран-при «Ф-1» в Британии: восхождение Норриса можно остановить? В квале уже получилось!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoМакларен
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Великобритании
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
logoФеррари
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Льюис Хэмилтон: «Мы с моим инженером сработались и теперь лучше действуем при выборе настроек болида»
4 минуты назад
Гельмут Марко: «Ред Булл» ожидал первый ряд, и сыграл фактор Ферстаппена – очередное безупречное выступление»
39 минут назад
Кристиан Хорнер о поуле Ферстаппена: «Потрясающий круг в исполнении Макса, но это также заслуга команды»
114 минут назад
Оскар Пиастри: «Возможности выиграть гонку у нас будут»
17 минут назад
Макс Ферстаппен: «Надеюсь на захватывающую гонку с борьбой между многими командами»
632 минуты назад
Шарль Леклер о 6-м месте: «Я был недостаточно хорош и винить могу только себя»
148 минут назад
Моуринью вручил Ферстаппену приз за поул к Гран-при Великобритании – покрышку «Пирелли»
7сегодня, 16:01Фото
Джордж Расселл: «На последнем быстром круге машина действительно ожила, и я очень сильно его проехал»
3сегодня, 15:52
Ферстаппен выиграл 4-й поул в сезоне и сравнялся с Пиастри, у Норриса – 3
14сегодня, 15:52
Оскар Пиастри: «Первый круг получился потрясающим. Думал, как мне проехать лучше – и в итоге у меня не получилось»
1сегодня, 15:44
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
2 июля, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15