Льюис Хэмилтон: «Победить «Макларены» или «Ред Булл» будет очень трудно, но если есть желание, то и способ может найтись»

Хэмилтон не намерен сдаваться в борьбе за победу на «Сильверстоуне».

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании , в которой занял 5-е место, отметив, что в гонке постарается отыграться.

«Довольно неплохая квалификация. И весь уик-энд в целом пока складывается довольно неплохо. Я определенно стал чувствовать себя комфортнее с такими настройками и таким балансом болида.

Вплоть до последнего поворота я был очень близок к тому, чтобы оказаться на втором месте на стартовой решетке, но столкнулся с недостаточной поворачиваемостью и потерял в этом эпизоде где-то 0,15 секунды.

Во второй попытке в третьем сегменте квалификации «Ред Булл» всегда выскакивает буквально из ниоткуда, и их машина оказывается очень быстрой. Так что поул Макса не стал сюрпризом.

В первом сегменте у нас было плохое время на круге, при этом топлива хватало всего на один быстрый круг, хотя времени до конца сессии оставалось довольно много. Риск был очень велик и в данной ситуации мы определенно сработали не лучшим образом. Но во втором и третьем сегменте мы сработали уже намного лучше.

Думаю, в гонке победить «Макларены » или «Ред Булл » будет очень, очень трудно, но если есть желание, то и способ может найтись. Завтра я выложусь на абсолютном максимуме. Мы оказались чуть дальше от первой позиции, чем хотелось бы, но с учетом погоды и потрясающей поддержки болельщиков возможно все», – рассказал Хэмилтон.

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