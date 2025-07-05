«Прямо сейчас мы не близки к борьбе за очки». Пьер Гасли сомневается, что «Альпин» поднимется с последнего места в Кубке конструкторов
Пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился мнением о шансах команды не закончить Кубок конструкторов нынешнего сезона на последнем месте. По словам Гасли, сделать это будет чрезвычайно трудно.
В данный момент «Альпин» проигрывает занимающему 9-е место «Зауберу» 15 очков, притом что за все прошедшие гонки французская команда смогла заработать 11 очков.
«Разумеется, мы будем бороться ради того, чтобы исправить положение. Достижимо ли это? Кто-то скажет да, а кто-то нет. В прошлом году многие тоже списывали нас со счетов до того, как сезон закончился, и нам удалось перевернуть ситуацию. Но если вы хотите моего честного мнения – я думаю, что в этом году все немного иначе.
В прошлом году я знал, что ближе к концу сезона болид, по чистой скорости, позволял бороться за очки. Прямо сейчас, в данный момент, мы не близки к тому, чтобы регулярно бороться за очки. Мы медленнее машин, с которыми соперничаем», – рассказал Гасли.
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