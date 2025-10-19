Ландо Норрис: «Глупо не надеяться на победу, но оптимизм не на максимуме»

Норрис оценил шансы на триумф в Остине.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис высказался о предстоящей борьбе за первое место на Гран-при США с обладателем поул-позиции – лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном .

«Нужно быть оптимистом. Глупо не надеяться.

Но, знаете, на каждом круге [в квалификации] мы отставали от Макса на три-пять десятых. Будет тяжело полностью перевернуть ситуацию. Пожалуй, обычно мы лучше проводим гонки – мы существенно ближе, чем три-пять десятых.

И, уверен, если бы Макс проехал заключительную попытку, то наверняка оказался бы еще быстрее. Так что мой оптимизм не на максимуме, учитывая текущие выступления, но почему бы не надеяться.

[«Ред Булл»] показывает скорость на многих этапах. В последний месяц или два они очень здорово себя проявляют – и Макс, и «Ред Булл». Речь не идет о большой прибавке в скорости, но ее достаточно, чтобы чуть чаще оказываться впереди. И, разумеется, Макс – тот пилот, который использует это по полной.

Считаю, «Ред Булл » будет нашим главным конкурентом на большей части этапов. Так было в последние месяцы – и, я бы сказал, весь сезон», – сообщил Ландо.

