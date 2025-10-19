Андреа Стелла об аварии на старте спринта: «Мое мнение осталось прежним»
Руководитель «Макларена» заявил, что не изменил мнение насчет инцидента на первом круге спринта перед Гран-при США.
На старте в результате ряда контактов сошли Оскар Пиастри, Ландо Норрис и Фернандо Алонсо. Цикл сходов начался после столкновения Пиастри с Нико Хюлькенбергом.
После сессии Стелла отметил, что «некоторые пилоты с богатым опытом недостаточно осмотрительны».
«Сразу после спринта я сказал, что думаю, что было бы неплохо, если бы пилоты с большим опытом, особенно при старте с хорошей позиции, проявили чуть большую осмотрительность. Могу подтвердить, что мое мнение осталось прежним», – подчеркнул шеф «Макларена».
