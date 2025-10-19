Ландо Норрис о ключевом факторе в борьбе за титул: «Стабильность. Важно не отвлекаться на всякую ерунду и заниматься своей работой»

Норрис заявил об основополагающей роли стабильности.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис стал вторым по итогам квалификации к Гран-при США, его напарник и главный конкурент в борьбе за титул Оскар Пиастри – шестым.

После сессии британец ответил, насколько данный результат важен в борьбе за титул.

«До уик-энда меня спрашивали, что может мне помочь. В данный момент это просто стабильность. В такой день, когда очевидно, что мы не так быстры, как «Ред Булл», нужно быть довольным вторым местом – это лучшее, чего мы могли достичь.

Важно не отвлекаться на этот хаос и всякую ерунду, о которой говорят вокруг, и просто заниматься своими кругами, своей работой, сосредоточиться на хороших результатах, хороших выступлениях.

Но мы знаем, что субботы в этом году не являются нашей сильной стороной. Учитывая стартовую позицию, надеюсь, получится показать скорость», – заявил Ландо.

