Нико Хюлькенберг о столкновении в спринте: «Это гонки, мы все боролись»

Хюлькенберг прокомментировал столкновение на старте спринта.

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг поделился мнением об инциденте, который произошел на старте спринта перед Гран-при США.

В результате столкновения с участием в общей сложности четырех машин с дистанции сошли Оскар Пиастри, Ландо Норрис и Фернандо Алонсо, а Хюлькенберг откатился с 4-й позиции за пределы топ-10.

Изначально босс «Макларена» Зак Браун обвинил в инциденте Хюлькенберга, но после просмотра повторов изменил свое мнение.

«Мне просто некуда было деваться. Это гонки, мы все боролись. Фернандо Алонсо пытался проскочить по внутренней траектории, и я понимал, что он там находится, но не видел, где именно.

Фернандо находился у меня в слепой зоне, так что я пытался оставить ему немного свободного места. А затем Оскар Пиастри неожиданно и очень резко начал поворачивать в нашу сторону. Я пытался затормозить на выходе, но уже ничего не мог поделать. Моя машина не могла никуда деться, к сожалению для всех нас.

Зак Браун изменил свое мнение? Хорошо. Значит мы все пришли к согласию. Хотя, конечно, я все равно расстроен. Ведь наша машина была очень быстра, мы могли заработать хорошие очки в спринте. Я в этом вполне уверен. Но да, теперь уже ничего не поделаешь», – рассказал Хюлькенберг.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
