Макс Ферстаппен посмеялся над аварией Бермэна: «Кто-то разбился на въезде на пит-лейн? Что?»

Ферстаппен воспринял инцидент коллеги со смехом.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен , ехавший за гонщиком «Хааса » Оливером Бермэном , рассмеялся по радио, когда британец попал в аварию.

Столкновение случилось после того, как сессию завершили красными флагами из-за инцидента Габриэла Бортолето из «Заубера ». Бермэн врезался в барьеры на въезде на пит-лейн.

«О, боже. Кто-то только что разбился на въезде на пит-лейн? Ха-ха, что?» – произнес четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Бортолето и Бермэн попали в аварии в конце 3-й практики в Великобритании