Макс Ферстаппен посмеялся над аварией Бермэна: «Кто-то разбился на въезде на пит-лейн? Что?»
Ферстаппен воспринял инцидент коллеги со смехом.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ехавший за гонщиком «Хааса» Оливером Бермэном, рассмеялся по радио, когда британец попал в аварию.
Столкновение случилось после того, как сессию завершили красными флагами из-за инцидента Габриэла Бортолето из «Заубера». Бермэн врезался в барьеры на въезде на пит-лейн.
«О, боже. Кто-то только что разбился на въезде на пит-лейн? Ха-ха, что?» – произнес четырехкратный чемпион «Формулы-1».
Бортолето и Бермэн попали в аварии в конце 3-й практики в Великобритании
Опубликовал: Михаил Ширяев
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