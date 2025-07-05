Бортолето и Бермэн попали в аварии в конце 3-й практики в Великобритании
Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето вылетел в гравий на заключительных минутах третьей сессии свободных заездов перед Гран-при Великобритании.
Машина получила серьезные повреждения, на «Заубере» сломалась подвеска – вероятно, из-за наезда на поребрик.
Практика была завершена красными флагами.
После этого гонщик «Хааса» Оливер Бермэн врезался в барьеры, заезжая в боксы.
Гран-при Великобритании-2025. 3-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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