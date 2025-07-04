Кристиан Хорнер: «У «Ред Булл» есть небольшие проблемы с недостаточной поворачиваемостью болида»

Хорнер оценил положение «Ред Булл» после пятницы на «Сильверстоуне».

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Великобритании , отметив, что у команды пока есть проблемы с балансом болида.

«У нас есть небольшие проблемы с недостаточной поворачиваемостью болида, с которыми нам нужно разобраться. Оптимизировать баланс болида.

И если мы сможем это сделать…Проблема в том, что сейчас 90 процентов потерь времени на круге происходит в связке 6-7 поворотов. Весь остальной круг наша машина, как кажется, проходит неплохо.

Ситуация с темпом на длинной дистанции выглядит неплохо. Так что нам есть над чем поработать, нужно оптимизировать настройки», – рассказал Хорнер.

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