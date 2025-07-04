Кристиан Хорнер: «У «Ред Булл» есть небольшие проблемы с недостаточной поворачиваемостью болида»
Хорнер оценил положение «Ред Булл» после пятницы на «Сильверстоуне».
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Великобритании, отметив, что у команды пока есть проблемы с балансом болида.
«У нас есть небольшие проблемы с недостаточной поворачиваемостью болида, с которыми нам нужно разобраться. Оптимизировать баланс болида.
И если мы сможем это сделать…Проблема в том, что сейчас 90 процентов потерь времени на круге происходит в связке 6-7 поворотов. Весь остальной круг наша машина, как кажется, проходит неплохо.
Ситуация с темпом на длинной дистанции выглядит неплохо. Так что нам есть над чем поработать, нужно оптимизировать настройки», – рассказал Хорнер.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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