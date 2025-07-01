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Хуан-Пабло Монтойя: «Почему Ферстаппен был так добр к Антонелли после аварии? Они уже напарники?»

Монтойю удивила реакция Ферстаппена на удар от Антонелли.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя выразил недоумение из-за того, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен спокойно воспринял сход на Гран-при Австрии после контакта с пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Слухи связывают нидерландца с переходом в немецкую команду.

«Можно попытаться прочитать между строк: почему Ферстаппен был так добр к Антонелли после аварии? Они уже напарники?

Что касается самого инцидента, то, на мой взгляд, Антонелли затормозил слишком поздно, и для него стало неожиданностью то, что другие затормозили слишком рано. Он импульсивно ударил по тормозам, заблокировал колеса, а затем попытался минимизировать ущерб и въехал в Макса, но последствия могли быть гораздо хуже.

Если бы схожий инцидент решал судьбу титула, Ферстаппен бы взорвался. Но, полагаю, он поставил себя на место Антонелли и заключил, что поступил бы точно так же в аналогичной ситуации.

Пожалуй, у него был настолько ужасный уик-энд, что он чуть ли не испытал чувство облегчения, когда все закончилось», – сказал эксперт.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoМерседес
logoХуан-Пабло Монтойя
Гран-при Австрии
logoАндреа Кими Антонелли
возможные переходы
logoФормула-1
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