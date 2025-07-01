Журналист Бенсон: «Замена Расселла на Ферстаппена реалистична. Если Вольфф заключит сделку, Антонелли станет напарником Макса в «Мерседесе», вероятно»

Бенсон назвал возможным переход Ферстаппена в «Мерседес» в 2026 году.

Журналист BBC Эндрю Бенсон ответил на вопрос о том, может ли «Мерседес» избавиться от Джорджа Расселла , чтобы заполучить пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена уже в следующем сезоне.

«Да, это реалистично.

Уже было хорошо известно, что руководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф , вероятнее всего, будет изучать вариант с Ферстаппеном этим летом – как он делал в прошлом году. И именно Расселл открыто высказался о ситуации перед Гран-при Австрии, сказав, что «вполне нормально вести переговоры с пилотами вроде Ферстаппена».

Расселл пока проводит исключительный сезон. Но Ферстаппена считают лучшим гонщиком в мире. Вольфф общается с ним и его менеджерами, чтобы понять, является ли сделка возможной и желаемой обеими сторонами.

Если ответ «да», Вольффу предстоит решить, кто будет напарником Ферстаппена. Вероятно, им станет Кими Антонелли, чтобы в команде был хороший баланс.

Отношения между Ферстаппеном и Расселлом напряженные, и тяжело представить, что они будут работать вместе как напарники.

Да, это сурово по отношению к Расселлу – как это было сурово по отношению к Карлосу Сайнсу, когда «Феррари » предпочла подписать Льюиса Хэмилтона на сезон-2025. В то же время решение можно будет понять с точки зрения «Мерседеса».

Что касается «Ред Булл», руководитель команды Кристиан Хорнер подчеркнул, что у Ферстаппена контракт до 2028 года.

«Остальное, – как выразился Хорнер, – просто шум, который исходит не от него».

Шум – пожалуй. Но, как оказывается, он правдивый», – написал эксперт.

Нико Росберг допустил переговоры Ферстаппена с «Мерседесом»: «Ред Булл» не может удержать Макса силой, переподписание Расселла задерживается»

Кристиан Хорнер о будущем Ферстаппена: «У «Мерседеса» свои проблемы, специалисты «Ред Булл» не стали внезапно идиотами»