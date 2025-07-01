Питер Уиндзор: «Ферстаппену нужно выбрать «Астон Мартин» и Ньюи, а не «Мерседес». Зачем переходить к Расселлу, если можно к Строллу?»

Уиндзор назвал идеальную команду для Ферстаппена в 2026-м.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор поделился мыслями о потенциальном переходе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Мерседес» или «Астон Мартин».

Эксперт отметил, что в Сильверстоуне Ферстаппен бы воссоединился с конструктором Эдрианом Ньюи и получил более удобного напарника.

«Между этими двумя командами нужно выбрать «Астон Мартин». В идеале ты хочешь работать с Эдрианом Ньюи. Ему нужно перейти в «Астон Мартин». Не вижу смысла переходить в «Мерседес», ведь тогда в 2026-м он столкнется с теми же вопросами, что и в «Ред Булл». Кроме того, в другой машине будет Джордж Расселл . Зачем ему это делать?

Он с тем же успехом может перейти в «Астон Мартин » и получить Ланса Стролла в другом болиде. Это его команда. Он сможет делать все, что захочет. Пожалуй, он получит огромные деньги от Стролла-старшего, и вперед. Можно есть пасту и пиццу с Эдрианом, с ребятами, и радоваться жизни.

Считаю, очень высока вероятность, что он так и поступит, ведь он получает предложения и в итоге примет одно из них. А если «Ред Булл»-«Форд» окажется невероятной машиной, и Юки Цунода выиграет семь из девяти Гран-при или что-то в таком духе, то он решит: «Что ж, я ошибся, но по крайней мере заполнил свой банковский счет», – порассуждал Уиндзор на канале Cameron Cc.

Питер Уиндзор поставил бы 3000 евро на титул Ферстаппена: «На Пиастри или Норрисе заработаешь один евро, а Макс еще способен одержать несколько побед»

«Ферстаппен одной ногой в «Мерседесе». Журналист RTL Гернер о вероятном уходе Макса из «Ред Булл» в конце года