Питер Уиндзор поставил бы 3000 евро на титул Ферстаппена: «На Пиастри или Норрисе заработаешь один евро, а Макс еще способен одержать несколько побед»

Уиндзор ответил на вопрос о виртуальной ставке на чемпионство.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор рассказал, как распорядился бы лишними 3000 евро, если бы ставил на титул одного из пилотов в нынешнем году.

«Разумеется, в ставках надо принимать во внимание коэффициенты, верно? Предполагаю, что коэффициенты на Пиастри или Ландо [Норриса] сейчас невероятно плохие: если кто-то из них победит, ты заработаешь один евро, тебе вернется 3001 евро, так что я должен поставить на Макса [Ферстаппена].

Он в наилучшем положении в плане очков, если не считать пилотов «Макларена », и еще способен одержать несколько побед.

Канада – хороший пример, «Ред Булл » должен быть близок к «Макларену», так что у Макса есть приличный шанс на победу, особенно если погода будет нестабильной. Можно предположить, что в Венгрии «Макларен» уедет вдаль, но в Сильверстоуне Макс также способен побороться. Я все равно поставил бы на Макса», – сообщил эксперт на своем ютуб-канале.

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