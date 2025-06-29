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Кристиан Хорнер о будущем Ферстаппена: «У «Мерседеса» свои проблемы, специалисты «Ред Булл» не стали внезапно идиотами»

Хорнер посоветовал «Мерседесу» заняться собой на фоне слухов о Ферстаппене.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер после провального выступления своей команды на Гран-при Австрии прокомментировал интерес «Мерседеса» к Максу Ферстаппену.

«У них свои проблемы. Думаю, сегодня они финишировали в 60 секундах от лидера гонки.

У «Мерседеса» есть собственные проблемы, мы же сосредоточены на себе. Мы знаем, какая ситуация с Максом, знаем, что написано в контракте Макса. Остальное – шум с другой стороны.

У нас все еще сильная команда. К сожалению, мы не показали результат, на который надеялись. Цикл регламента приближается к концу, и сейчас у нас есть трудности, но с фундаментальной точки зрения это та же группа людей, что и 18 месяцев назад, которая создала машину, выигравшую все гонки, кроме одной. Они все не стали внезапно идиотами», – заявил Кристиан.

«Чем больше я буду об этом говорить – тем сильнее эту историю будут раздувать в прессе». Макс Ферстаппен отказался комментировать интерес «Мерседеса»

Нико Росберг допустил переговоры Ферстаппена с «Мерседесом»: «Ред Булл» не может удержать Макса силой, переподписание Расселла задерживается»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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Гран-при Австрии
logoФормула-1
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