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Тото Вольфф: «Нанял бы Вассера, если бы сам не управлял «Мерседесом». «Феррари» не найти руководителя сильнее»

Вольфф высоко оценил талант Вассера на фоне слухов о перестановках в «Феррари».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал сообщения о возможном увольнении руководителя «Феррари» Фредерика Вассера, вступившись за французского менеджера.

«В «Формуле-1» ты не можешь купить время, и руководителям необходимо предоставлять время, чтобы они со всем разобрались. Жан Тодт, если не ошибаюсь, присоединился к команде [«Феррари»] в 1993 году. Первый титул они выиграли в 2000-м. Прошло восемь лет. Так все устроено.

И все развивается циклами. Посмотрите на нас. Я не получаю удовольствия от того, что мы третий год подряд находимся вне борьбы за титул. Мы не бесполезны, бывают очень хорошие уик-энды. Мы выигрываем гонки, временами выступаем прилично. А когда все складывается не очень, никто не задается вопросом, справляется ли главный человек или нет.

Дайте ему пространство, оставьте в покое. Позвольте ему выстроить организацию, в которой не все пойдет как надо с первого же дня. Лоик [Серра] там шесть или семь месяцев. Надо просто оставить его в покое.

Фред – один из лучших гоночных менеджеров, что я знаю. Если бы я не был на своем месте, то нанял бы Фреда. Так что я очень его уважаю. Это прекрасная личность. Он прямолинейный парень. Он не занимается политикой, ложью, и он понимает, о чем говорит.

Он прекрасно знает, что, находясь в Италии, словно управляет национальной сборной по футболу – к тебе приковано пристальное внимание прессы. Может, надо нарастить чуть более толстую кожу: если ты побеждаешь, то становишься Иисусом Христом, а если проигрываешь, ты неудачник.

Так устроена Италия, и это фантастика. Есть страсть, и ее приходится принимать. Может, ему стоит этому научиться.

Однако люди должны быть уверены, что он способен управлять этой командой. Сильнее никого не найти», – заявил Вольфф на Гран-при Австрии.

Экс-пилот «Ф-1» Арну: «Крах «Феррари» начался не вчера. Вассер должен взять на себя ответственность, иначе зачем он нужен»

Будущее Вассера в «Феррари» зависит от результатов сезона-2025 (Autosprint)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoМерседес
logoТото Вольфф
logoФредерик Вассер
logoФормула-1
logoФеррари
logoЖан Тодт
Гран-при Австрии
Лоик Серра
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