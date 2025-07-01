Тото Вольфф: «Нанял бы Вассера, если бы сам не управлял «Мерседесом». «Феррари» не найти руководителя сильнее»

Вольфф высоко оценил талант Вассера на фоне слухов о перестановках в «Феррари».

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф прокомментировал сообщения о возможном увольнении руководителя «Феррари» Фредерика Вассера , вступившись за французского менеджера.

«В «Формуле-1» ты не можешь купить время, и руководителям необходимо предоставлять время, чтобы они со всем разобрались. Жан Тодт , если не ошибаюсь, присоединился к команде [«Феррари»] в 1993 году. Первый титул они выиграли в 2000-м. Прошло восемь лет. Так все устроено.

И все развивается циклами. Посмотрите на нас. Я не получаю удовольствия от того, что мы третий год подряд находимся вне борьбы за титул. Мы не бесполезны, бывают очень хорошие уик-энды. Мы выигрываем гонки, временами выступаем прилично. А когда все складывается не очень, никто не задается вопросом, справляется ли главный человек или нет.

Дайте ему пространство, оставьте в покое. Позвольте ему выстроить организацию, в которой не все пойдет как надо с первого же дня. Лоик [Серра] там шесть или семь месяцев. Надо просто оставить его в покое.

Фред – один из лучших гоночных менеджеров, что я знаю. Если бы я не был на своем месте, то нанял бы Фреда. Так что я очень его уважаю. Это прекрасная личность. Он прямолинейный парень. Он не занимается политикой, ложью, и он понимает, о чем говорит.

Он прекрасно знает, что, находясь в Италии, словно управляет национальной сборной по футболу – к тебе приковано пристальное внимание прессы. Может, надо нарастить чуть более толстую кожу: если ты побеждаешь, то становишься Иисусом Христом, а если проигрываешь, ты неудачник.

Так устроена Италия, и это фантастика. Есть страсть, и ее приходится принимать. Может, ему стоит этому научиться.

Однако люди должны быть уверены, что он способен управлять этой командой. Сильнее никого не найти», – заявил Вольфф на Гран-при Австрии .

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