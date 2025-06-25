Будущее Вассера в «Феррари» зависит от результатов сезона-2025 (Autosprint)

Вассеру нужно улучшать результаты «Феррари» до конца сезона.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер может покинуть свой пост в том случае, если результаты команды в нынешнем сезоне не улучшатся.

Как сообщает Autosprint, президент «Феррари» Джон Элканн может принять решение прекратить сотрудничество с Вассером в том случае, если результаты команды в нынешнем чемпионате не изменятся в лучшую сторону.

В данный момент «Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов, уступая лидирующему «Макларену» 191 очко. От занимающего второе место «Мерседеса» Скудерия отстает всего на 16 очков.

При этом в нынешнем сезоне пилотам «Феррари» пока не удалось выиграть ни одного Гран-при. На улучшение результатов у Вассера есть время до конца сезона.

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