Будущее Вассера в «Феррари» зависит от результатов сезона-2025 (Autosprint)
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер может покинуть свой пост в том случае, если результаты команды в нынешнем сезоне не улучшатся.
Как сообщает Autosprint, президент «Феррари» Джон Элканн может принять решение прекратить сотрудничество с Вассером в том случае, если результаты команды в нынешнем чемпионате не изменятся в лучшую сторону.
В данный момент «Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов, уступая лидирующему «Макларену» 191 очко. От занимающего второе место «Мерседеса» Скудерия отстает всего на 16 очков.
При этом в нынешнем сезоне пилотам «Феррари» пока не удалось выиграть ни одного Гран-при. На улучшение результатов у Вассера есть время до конца сезона.
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