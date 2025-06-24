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Экс-пилот «Ф-1» Арну: «Крах «Феррари» начался не вчера. Вассер должен взять на себя ответственность, иначе зачем он нужен»

Арну раскритиковал «Феррари» и Вассера за отсутствие результатов.

Бывший гонщик «Феррари» Рене Арну жестко высказался о команде о ее руководителе Фредерике Вассере и привел в пример доминирующий итальянский коллектив в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

«Это странная и почти неловкая ситуация. В один и тот же день «Феррари» едет в Ле-Ман с 300 людьми и потрясает мир, побеждая всех в третий раз подряд. А в Монреале, в «Ф-1», с 1200 людьми и в разы большим бюджетом, даже не играет второстепенную роль в гонке, где на первом плане другие.

Так не пойдет. Если говорить откровенно, в «Ф-1» настоящий крах. И он начался не вчера.

Ничего личного против [Вассера], но я рассуждаю просто. Мне нравятся люди, которые сначала добиваются результатов, а затем говорят. Сейчас же сложилась ситуация, когда результатов нет, а разговоров много, причем обвиняют всех подряд, хотя беспристрастный вердикт выносит лишь одна вещь – секундомер. И секундомер не может вступиться за такую «Феррари», к сожалению.

Вот правда: если Вассер не может добиться побед, он хотя бы должен взять на себя ответственность. Иначе я не понимаю, зачем он вообще нужен», – сообщил 76-летний француз в интервью Autosprint.

Лео Туррини: «Феррари» должна либо продлить контракт с Вассером без всяких «если» и «но», либо заменить его как можно скорее»

Льюис Хэмилтон: «Мне бы хотелось, чтобы машина «Феррари» следующего года могла выигрывать гонки. Это наш приоритет»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
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Гран-при Канады
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