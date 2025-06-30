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Жак Вильнев о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес»: «Нет никаких гарантий, что история 2014 года повторится»

Вильнев высказался о шансах перехода Ферстаппена в «Мерседес».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о сложившейся в этом сезоне ситуации в контексте интереса «Мерседеса» к приглашению Ферстаппена.

Вильнев отметил, что понимает позицию большинства болельщиков и возможные плюсы от перехода в «Мерседес» для Ферстаппена, но выразил сомнения относительно того, что история Льюиса Хэмилтона с переходом в 2014 году обязательно должна повториться.

«Вообще это непростая ситуация. Просто вспомните, как все смеялись над Льюисом Хэмилтоном, когда он решил перейти в «Мерседес». Потому что все думали что-то вроде: «Что он делает? Он выступал за лучшую команду, а решил перейти в «Мерседес». Но в итоге это решение оказалось очень хорошим.

И теперь люди думают: «Новые двигатели, новый технический регламент в следующем сезоне. Очевидно, что у «Мерседеса» будет преимущество. Точно так же, как было при первом переходе на гибридные двигатели». Хотя на самом деле нет никаких гарантий того, что история повторится. Но люди все равно так думают», – рассказал Вильнев.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
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