Льюис Хэмилтон: «Все внимание «Феррари» должно быть сосредоточено на разработке болида 2026 года»

Хэмилтон призвал команду бросить все силы на болид 2026 года.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон считает, что команде уже не удастся догнать «Макларен» в нынешнем сезоне. И что с учетом ситуации на данный момент все основные ресурсы «Феррари » уже должны быть направлены на разработку болида и двигателя для сезона-2026, который пройдет в условиях нового технического регламента.

«Ну, если сравнивать с «Маклареном», я не думаю, что хоть кому-то удастся догнать «Макларен» в этом году. Хотя, никогда не говори никогда.

Надеюсь, что следующий пакет обновлений болида «Феррари» сработает так, как мы надеемся. Возможно, это поможет нам приблизиться к «Макларену». Ведь в этот уик-энд мы явно не проиграли им минуту или что-то вроде того.

При этом все внимание команды должно быть сосредоточено на разработке болида 2026 года. Уверен, что на машины следующего года сейчас переключились уже все команды. Например, я точно знаю, что это сделали в «Мерседесе».

И ключевым моментом будет разработка нового двигателя. А также нужно убедиться, что вы выберете правильный подход к проектированию подвески и так далее. И я стараюсь работать вместе с инженерами в стремлении справиться с некоторыми проблемами в машине, которых точно не должно быть на болиде следующего года», – рассказал Хэмилтон.

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