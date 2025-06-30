  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Льюис Хэмилтон: «Все внимание «Феррари» должно быть сосредоточено на разработке болида 2026 года»
7

Льюис Хэмилтон: «Все внимание «Феррари» должно быть сосредоточено на разработке болида 2026 года»

Хэмилтон призвал команду бросить все силы на болид 2026 года.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон считает, что команде уже не удастся догнать «Макларен» в нынешнем сезоне. И что с учетом ситуации на данный момент все основные ресурсы «Феррари» уже должны быть направлены на разработку болида и двигателя для сезона-2026, который пройдет в условиях нового технического регламента.

«Ну, если сравнивать с «Маклареном», я не думаю, что хоть кому-то удастся догнать «Макларен» в этом году. Хотя, никогда не говори никогда.

Надеюсь, что следующий пакет обновлений болида «Феррари» сработает так, как мы надеемся. Возможно, это поможет нам приблизиться к «Макларену». Ведь в этот уик-энд мы явно не проиграли им минуту или что-то вроде того.

При этом все внимание команды должно быть сосредоточено на разработке болида 2026 года. Уверен, что на машины следующего года сейчас переключились уже все команды. Например, я точно знаю, что это сделали в «Мерседесе».

И ключевым моментом будет разработка нового двигателя. А также нужно убедиться, что вы выберете правильный подход к проектированию подвески и так далее. И я стараюсь работать вместе с инженерами в стремлении справиться с некоторыми проблемами в машине, которых точно не должно быть на болиде следующего года», – рассказал Хэмилтон.

Что случилось на Гран-при Австрии: «Макларены» рискованно рубились за победу, главный герой – середняк

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
регламент
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тед Кравиц: «Нет смысла избавляться от Цуноды. Это не вина Юки, Лоусона, Переса, Риккардо – дело в болиде «Ред Булл»
7сегодня, 13:58
Ферстаппен останется в «Ред Булл», только если Хорнер будет уволен или ограничен в полномочиях (AMuS)
17сегодня, 13:24
Тото Вольфф: «На Гран-при Австрии были не лучшие для «Мерседеса» условия, но это не объясняет такого отставания»
сегодня, 13:03
Резервный пилот «Альпин» Арон проведет дебютные практики «Ф-1» за «Заубер»
сегодня, 12:52
Шарль Леклер: «Мог лучше сработать на старте, но лидерство мы бы удерживали максимум 3-4 круга»
3сегодня, 12:41
Гельмут Марко: «Бессмысленно менять Цуноду сейчас»
8сегодня, 12:33
Календарь «Ф-1» на сезон-2026: 24 гонки, Мадрид заменит Имолу, Гран-при Монако перенесен на июнь
16сегодня, 12:30
Главные моменты в истории автоспорта России: от первой гонки до дебюта в «Ф-1»
сегодня, 12:00Спецпроект
Флавио Бриаторе: «Такой уровень выступлений «Альпин» начинает вызывать все больше опасений»
сегодня, 11:44
Тото Вольфф о составе пилотов «Мерседеса»: «Все вопросы будут решены к летнему перерыву в чемпионате»
2сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
сегодня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1сегодня, 06:15
«Формула-1» с Брэдом Питтом заработала 144 млн долларов в мировом прокате за выходные
16вчера, 17:15Кино
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15